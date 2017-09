Cataluña. maroto cree que los independentistas calcularon mal la anunciada contundencia del estado

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, interpretó este jueves a la salida del Fórum Europa que "los independentistas no han calculado bien la fortaleza y firmeza del Estado de Derecho" y "ahora se han dado de bruces con la realidad", y que el Gobierno y los fiscales "están actuando con prudencia y contundencia", como habían anunciado.

Maroto acudió a la intervención de la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, en la tribuna informativa que organiza Nueva Economía Fórum, y a la salida hizo estas declaraciones, dejando caer que "ya hay independentistas arrepentidos", como sugerirían las primeras dimisiones de alcaldes al ordenar la Fiscalía que se les detenga si no acuden a declarar. "Y no será por no haberlo advertido", apostilló en alusión a la contundencia que había prometido el Gobierno.

El dirigente popular también descartó que el 1 de octubre pueda haber un referéndum en condiciones, pues no habrá ni censo actualizado, ni interventores, ni seguridad jurídica ni seguimiento informático del recuento. Además, recordó, los vocales llamados a mesas electorales "ya saben que no tienen que ir".

Por otra parte, aseguró que los independentistas también calcularon mal al prever "la posibilidad de que no hubiese una respuesta unitaria". A su juicio, está habiendo "una respuesta de nivel que hay que agradecer a todos, Gobierno y oposición".

Finalmente, preguntado por la ambigüedad de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sobre si finalmente facilitará la votación en su ciudad o no, Maroto enjuició que "no puede negañar a más barceloneses", pues está claro que "es de cabeza y de corazón independentista pero no quiere ser inhabilitada". Por eso, está jugando "al juego de las sillas a ver si consigue marear a todos para quedarse sentada, la única que se queda sentada".

