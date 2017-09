Los grupos de izquierda rechazan la actitud "antidemocrática" de Foro de 'vetar' un debate sobre Cataluña

14/09/2017 - 14:00

Ciudadanos y PP respaldan la decisión del Ayuntamiento al considerar que es un uso "torticero" de un espacio municipal para un acto ilegal

GIJÓN, 14 (EUROPA PRESS)

Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Gijón se han mostrado este jueves divididos ante la revocación de la cesión de un espacio en el Centro Municipal del Llano, el próximo día 16, para la celebración de la charla-coloquio titulada 'Memoria Histórica y Proceso Catalán, reflejos de una Democracia que no es tanto', organizada por la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr), al considerar desde la izquierda que es un 'veto' antidemocrático y respaldar desde la derecha la actuación del Gobierno local.

De esta forma, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José María Pérez, en rueda de prensa, ha recalcado que aunque tiene una opinión muy distinta a la del diputado de ERC en el Congreso de los Diputados Joan Tardá, que iba a ser uno de los ponentes, y a lo que está defendiendo el Gobierno catalán, no se puede negar el derecho de opinión porque esta sea distinta a la de uno.

Para él, este 'veto' es impropio de un Ayuntamiento de 2017 "en un sistema democrático como el que tenemos", ha asegurado. Asimismo, ha recalcado que el Ayuntamiento que siempre presume, según él, de estar abierto al diálogo todo el día, cuando surge el debate para que la gente escuche y pueda debatir, se niega esa posibilidad.

Ha incidido, además, en que el Gobierno local ha cedido en los locales municipales para todo tipo y condiciones de debates, e incluso para hablar de aspectos que afectan a la salud de las personas e incluso que las ponen en riesgo. Es por ello, que cree que no se puede entrar a discutir que actividad política se puede hacer y cuál no.

Por parte del portavoz de Xixón Sí Puede (XsP), Mario Suárez, este, en rueda de prensa, ha rechazado la prohibición del uso del centro municipal, y más cuando la cesión de sala había sido concedida inicialmente. A su juicio, esto es un atentado a la libertad de expresión. Asimismo, ha incidido en que independientemente de la posición política de cada uno, el debate en si mismo es de contraste de opiniones.

Por ello, ha considerado "absolutamente incongruente" que en un primer momento, con base a la providencia del Tribunal Constitucional se les requiera información, y cuando replican los organizadores que no es a favor si no que hay las dos posturas, la argumentación del ayto cambia y dice que se revoca la concesión porque no obedece a intereses sociales y culturales del centro municipal.

Suárez ha insistido en que "suena raro", ya que todos los grupos políticos suelen hacer allí debates sobre diversos temas. Por todo, ha reiterado que es un ataque a libertad de expresión y no una defensa de un ataque constitucional.

CONTRA LA PLURALIDAD POLÍTICA

En el caso de IU, su portavoz, Aurelio Martín, ha recordado, en rueda de prensa, que su partido ya dejó claro que no va a participar en el Referéndum porque no reúne condiciones democráticas. Dicho esto, ha sostenido que la decisión del Ayuntamiento "nada tiene que ver con eso", a su juicio.

Según él, no es de recibo impedir un debate, la pluralidad política y la libertad de expresión, a lo que ha defendido que detrás de esta decisión, hay un guiño de la alcaldesa, Carmen Moriyón (Foro), al electorado de derechas de la ciudad "en un asunto que genera controversia y alineaciones", ha apuntado. Ha insistido, en este sentido, en que Foro busca contentar al electorado de derechas, a lo que ha añadido que lo malo es que lo hace pisoteando los derechos de los ciudadanos a un debate.

Al contrario de los grupos de izquierda, desde el PP su portavoz municipal, Mariano Marín, en declaraciones a Europa Press, ha felicitado al Ayuntamiento por prohibir este acto y hacer así cumplir la providencia del Tribunal Constitucional, que impide que se haga promoción de algo que es ilegal.

A su juicio, sería "totalmente aberrante" que el Ayuntamiento proporcionara un espacio para actos que son ilegales, por lo que cree que su actuación en este caso ha sido "correcta". Eso sí, aunque lo ha visto como un "logro" del Ayuntamiento, le hubiera gustado que se hubiera detectado antes, ya que la sala había sido previamente concedida.

Tampoco está de acuerdo con que se diga que el acto representaba un debate con las distintas posturas políticas, ya que, a su parecer, se intenta promover un Referéndum que es "absolutamente ilegal".

Es más, ha remarcado que el PP repudia que se intentara usar de una manera "torticera" un espacio municipal para esa cuestión. Además, ha replicado a los grupos de la izquierda que si bien los partidos organizan actos en los centros municipales, estos son "legales. "Se intenta promocionar un acto que es totalmente ilegal", ha insistido.

CONTRA LA UNIDAD DE ESPAÑA

Por su lado, la Agrupación de Ciudadanos Gijón, a través de un comunicado, ha apoyado la decisión tomada por el Gobierno local, al considerar que este evento abiertamente se dirigía a apoyar la celebración de un acto "ilegal", con referencia al Referéndum, "y no a celebrar, como se pretende hacer creer, un debate sobre el mismo", han recalcado.

A este respecto, han enfatizado que solo estaba prevista la participación de representantes de las formaciones políticas que no se han opuesto a su celebración. Por lo tanto, creen que se trata de un acto de apoyo claro a la celebración de este Referéndum, lo que incumple la providencia del Tribunal Constitucional.

"No puede contar, de ningún modo, con el apoyo de nuestro Ayuntamiento, dado que como Administración Pública, e Institución que representa al conjunto de los gijoneses, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la legislación vigente", han defendido.

A esto han añadido que los inmuebles de propiedad municipal deberían tener como función principal servir a los intereses de los gijoneses, entre los cuales, a su parecer, no se encuentra la realización de actos públicos a favor de un Referéndum "ilegal", suspendido por el Tribunal Constitucional, "y que atenta directa, clara y gravemente contra la unidad de España y la Soberanía del pueblo español", han concluido.