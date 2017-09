El Festival Otoño Soriano alberga este viernes un recital de piano de las hermanas Labéque

14/09/2017 - 14:25

El festival Otoño Musical Soriano alberga este viernes, 15 de septiembre, la actuación de piano de las hermanas Katia y Marielle Labèque en el Palacio de la Audiencia, en la que interpretarán dos de las primeras obras maestras del compositor francés Maurice Ravel.

SORIA, 14 (EUROPA PRESS)

Entre ellas se encuentra Ma mère l'Oye, una obra que, según ha informado el Ayuntamiento de Soria en un comunicado remitido a Europa Press, responde a la "fascinación" de este compositor, natural de Ziburu(País Vasco francés), por el mundo de la infancia y lo fantástico.

Por su parte, Rapsodia Española es heredera de su ascendencia y del gusto por España que había calado en el ambiente parisino.

En la segunda parte del concierto, Katia y Marièlle Labèque interpretarán el arreglo para dos pianos de cinco canciones de West Side Story, que Irwin Kostal realizó para ellas a petición de Leonard Bernstein, compositor de la obra.

Concluirán el programa con los Cuatro Movimientos para dos pianos del compositor estadounidense Philip Glass, cuya obra se ha convertido recientemente en parte del repertorio insignia de las hermanas Labèque.

Como dúo pianístico, han tocado con las más prestigiosas orquestas tales como la Filarmónica de Berlín, sinfónicas de la Radio de Baviera, Boston, Chicago y Londres, orquestas de Cleveland, Gewandhaus de Leipzig, filarmónicas de Londres, Los Ángeles, la Scala, Orquesta de Filadelfia, Staatskapelle de Dresde, Royal Concertgebouw (RCO) y Filarmónica de Viena con Bychkov, entre muchas otras.

Asimismo, han colaborado con grupos barrocos como el English Baroque Soloists (Gardiner), Il Giardino Armonico (Antonini), Musica Antica (Goebel) y Venice Baroque (Marcon), el Pomo d'Oro y estuvieron de gira con la Orchestra of the Age of Enlightenment (Rattle).

Más de 100.000 personas asistieron al Concierto de la Noche de Verano 2016 en Schönbrunn, donde tocaron con la Filarmónica de Viena (Bychkov) y esta temporada actuarán con la con la Filarmónica de Nueva York (van Zweden), con Camerata de Salzburgo, en Elbphilharmonie de Hamburgo interpretarán la obra de estreno de Dessner El Chan y darán una gira europea con la RCO (Bychkov).

Además, su biografía Une vie à quatre mains de Renaud Machart ha sido publicada por Buchet- Chastel y su nueva grabación La Consagración de la Primavera de Stravinsky y Epígrafes Antiguos de Debussy saldrá al mercado en 2018.