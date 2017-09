Susana Díaz defiende la unidad de España y la igualdad y urge a Rodríguez aclarar si "está a favor de desobedecer leyes"

14/09/2017 - 14:41

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha defendido este jueves la Constitución, la unidad de España y la igualdad, que "no es incompatible con el reconocimiento de la diversidad", mientras ha urgido a la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, miembro de Anticapitalistas, que aclare si está a favor del referéndum secesionista del 1-O y "de desobedecer las leyes".

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

En un tenso debate entre ambas dirigentes durante la sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento, y después de que la dirigente de la formación morada haya preguntado a la presidenta sobre el modelo de Estado que defiende, Susana Díaz ha insistido en que su postura es la misma "en todos los rincones de España" y que lo defiende "sin ambigüedades" porque "lo que es bueno para Andalucía siempre ha sido bueno para el resto de España".

Así, Susana Díaz ha aseverado que se siente "tan andaluza como española y tan española como andaluza" y que si bien no participó en las manifestaciones del 4D, forma parte de un partido, el PSOE, "que se echó a la espalda y se enfrentó con quien hiciese falta para defender la dignidad de un pueblo que ha sufrido muchísimo".

Entretanto, la jefa del Ejecutivo andaluz ha lamentado que a la dirigente de Podemos "le repele muchísimo gestionar el presente porque nunca se compromete con el presente" ya que, "al pensar que los problemas no tienen arreglo, cree que la demagogia siempre da más rédito".

"Le gusta rescribir el pasado del que en el fondo tiene el complejo de no sentirse protagonista", ha afirmado Díaz en alusión al 4D y el 28F, de manera que le ha exigido que "no pretenda dar lecciones a nadie de lo que ha sido la defensa de la autonomía, porque para eso hay que vivirlo, y si yo no lo viví en primera persona por edad, lo llevo viviendo desde el primer día que entré por las puertas del PSOE, donde la defensa de Andalucía era firme e inapelable".

Tras acusar a Rodríguez de mantener el mismo discurso que "la derecha más rancia" al defender que "Andalucía está igual que hace 50 años", Susana Díaz ha afirmado que ella defiende la postura en este debate o en cualquier otro como presidenta, toda vez que ha preguntado a la dirigente gaditana si ella lo hace "como Podemos o como Anticapitalista, porque la posición sería distinta".

"Yo estoy en la defensa de la unidad de España, creo en ella, sin tibieza ni ambigüedad, y lo digo aquí y en todos los rincones de España", ha sostenido Susana Díaz, quien ha abogado por un modelo de estado "que decidamos el conjunto de los españoles, no solo una parte" y que sea "social, democrático y de derecho, defensor de la unidad, respetuoso con su diversidad y garante de la igualdad".

En este sentido, ha defendido un modelo en el que la soberanía nacional resida en el pueblo español y en el que la diversidad no sea excusa para privilegios, cuando ha sostenido que la Constitución "es lo mejor que le ha pasado a este país en los últimos 40 años".

Así, ha explicado que lo que pidieron los andaluces el 4D y el 28F fue reconocer la diversidad pero que no haya agravio ni discriminaciones: los andaluces "no fueron contra nadie, fueron en defensa legitima de Andalucía, con una memoria clara de los muchos atropellos sufrido esta tierra".

De esta manera, y después de que Rodríguez le haya reprochado a la presidenta que siempre busque la diferencia con Podemos, Susana Díaz le ha recordado que ella no fue la que en un Pleno del pasado periodo de sesiones de control afirmó que "con el PSOE ni muerta".

PODEMOS CONTRA EL 'STATU QUO'

De su lado, Teresa Rodríguez ha señalado que durante dos años, Susana Díaz "ha defendido en nombre de Andalucía la unidad indivisible de la patria española, muchas veces en clave interna frente a Pedro Sánchez y junto a Mariano Rajoy". "No en vano le dio el Gobierno a Rajoy enarbolando la bandera de España para ejercer poder mientras cogía la andaluza para quejarse", ha apostillado.

Lo que ocurre, a su juicio, es que parece que la presidenta reivindica la igualdad de Andalucía pero "a la baja, no al alza, que fue lo que reivindicaron los andaluces el 4D y el 28F", de manera que "degrada nuestro patrimonio constitucional andaluz".

Tras afirmar que Susana Díaz, en otro debate sobre este asunto con el fallecido diputado de Podemos, José Luis Serrano; "dijo que el 4D y el 28F fue una reacción contra Cataluña por la igualdad de los españoles" --extremo que ha sido duramente contestado por la presidenta, que ha acusado a Rodríguez de "mentir"--, también señaló "que no le parece bien que cada comunidad se dote de sus propias normas y ni las haciendas propias porque rompe la solidaridad con las más pobres, mientras sí defendió que las empresas que generan beneficio aquí paguen sus impuestos en otras comunidades", todo porque, según Rodríguez, busca "defender el 'statu quo".

"Ojalá fuera lo mismo nacer en Andalucía que nacer en otra parte pero tenemos la mayor tasa paro, de precaridad, de temporalidad o los niveles más bajos de capacidad para mantener nuestros servicios públicos del país", ha relatado Rodríguez, quien ha parafraseado al economista andaluz Manuel Delgado afirmando que "no estamos en un estadio previo al desarrollo, sino que somos su cuarto trasero".

Por eso, entiende Podemos que Andalucía debe reflexionar si este modelo que ahora se pone en cuestión "nos ha hecho ganar y si hemos hecho realidad nuestros sueños de autonomía" porque lo que ha ocurrido, en su opinión, es "un quiebre social de lo que contemplaba la Constitución".

De esta manera, ha advertido que "la brecha abierta por las políticas del bipartidismo perjudican de especial forma a Andalucía por su histórico papel periférico", un papel, como ha criticado, "que en 40 años el PSOE no ha sido capaz de corregir".

Así, ha censurado que los socialistas, "en vez de pedir más y mejor para Andalucía, prefieren defender el 'statu quo' porque al bipartidismo le ha ido bien pero a Andalucía, viendo las cifras, no".

"El PP y el PSOE defienden el 'statu quo', quieren bien cerrados los tres candado de la Constitución: corona, cruz, y la indivisible unidad de la patria española", ha proseguido Rodríguez, quien ha recordado que frente a eso "sí quebrantaron la Constitución a hurtadillas con el 135, para dar la soberanía a las entidades financieras, o se la podía violar a diario con el incumplimiento de los derechos sociales reconocidos en la misma".

Con todo, ha reprochado a Susana Díaz que no haya estado en la calle con quienes defendían y ponían de actualidad "las ansias de verdadera soberanía y autonomía del pueblo andaluz", así como ha avisado de que "no es soberano ningún pueblo que escribe sus leyes sobre papel mojado", mientras ha apelado al "derecho a decidir cotidiano de los andaluces sobre sus propias vidas, y a reivindicar la memoria y la lucha de este pueblo".

"Frente a sus impulsos centralistas, que no sé si tiene que ver con su batalla interna de partido, frente a la comodidad de seguir en el cuarto trasero de subdesarrollo, vamos a combinar memoria y lucha para continuar luchando por un modelo estado federal y verdaderamente social, que apueste por las personas y no por el Ibex, y que sea solidario y motor de desarrollo para esta tierra, que sigue anclada en un subdesarrollo histórico", ha zanjado Teresa Rodríguez.