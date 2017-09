La consejera de Hacienda cifra en el 52% la ejecución del presupuesto en agosto, "la más alta de los últimos seis años"

14/09/2017 - 14:57

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha cifrado en el 52 por ciento la ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el pasado mes de agosto, y ha señalado que es "la más alta de los últimos seis años".

MÉRIDA, 14 (EUROPA PRESS)

Por eso, ha calificado de "correcto, adecuado y transparente" el grado de ejecución presupuestaria alcanzado a estas alturas del año, tras lo que ha ofrecido datos de agosto de los años en los que gobernó el PP en agosto de 2012, la ejecución se situaba en el 50 por ciento; en 2013, en el 48 por ciento; en el 2014, en el 50 por ciento, y en agosto de 2017, está en el 52 por ciento

"Ejecutamos y gestionamos mucho mejor que ustedes, y por cierto, sin recortes", ha señalado la consejera de Hacienda en alusión al PP, tras lo que ha considerado que la ejecución presupuestaria "ha de valorarse al cierre del ejercicio".

De esta forma ha respondido Blanco Morales, en el pleno de este jueves en la Asamblea de Extremadura, a una pregunta del Grupo Popular sobre su valoración acerca del grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2017.

EL PP HABLA DE EJECUCIÓN "VERGONZOSA"

En la formulación de pregunta, el portavoz de Hacienda del Grupo Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha calificado de "deprimente" la cifra de ejecución del presupuesto a mediados de 2017, ya que "apenas han ejecutado un 38 por ciento de los 5.170 millones de euros que tienen ustedes disponibles para gastar", por lo que ha lamentado que la Junta "vuelve a repetir la misma praxis presupuestaria que en 2016.

Hernández Carrón ha señalado que los capítulos de gasto estructural "tienen una ejecución en torno al 50 por ciento", pero sin embargo, en los de gasto productivo, "en los que el dinero público tiene que llegar a los sectores económicos", tienen una ejecución "vergonzosa", como en el caso de las inversiones, donde ha cifrado en el 11 por ciento la ejecución.

Ante esta situación, el portavoz de Hacienda del PP ha señalado que la Junta "le pone de nuevo freno a las inversiones", y "repite los mismos patrones presupuestarios que en 2016", ante lo que ha recordado que "esa práctica presupuestaria tuvo un efecto nefasto para la economía en Extremadura en 2016", el ejercicio en el que "hubo una ejecución presupuestaria más bajo de toda su historia".

Esta actuación "produjo la parálisis de la economía extremeña", ha aseverado Hernández Carrón, quien ha señalado que "la licitación pública en 2016 disminuyó un 22,10 por ciento", mientras que el transporte de mercancías por carretera bajó un 5,85 por ciento el pasado año, y también "disminuyeron las importaciones y aumentaron las exportaciones", según los datos que ha aportado el diputado del PP.

Así, Hernández Carrón ha señalado que esta "falta de ejecución" en la capítulo 4 ha "provocado una deuda" de la Junta con la empresa de transporte Leda de medio millón de euros, tras lo que ha alertado de que "no llega el dinero público a las empresas", que es "necesario para que las empresas no se paren".

DICE QUE LAS CRÍTICAS DEL PP NO SON CORRECTAS

Ante estas críticas, la consejera de Hacienda ha recordado que el presupuesto de Extremadura se aprobó el 28 de enero, por lo que "se abre en febrero", tras lo que ha señalado que el diputado del PP está "manejando datos que se corresponden con un cuatrimestre, como mucho".

Blanco-Morales ha considerado que las afirmaciones del diputado del PP "no tienen fundamento, no son exactas", ya que "argumenta con datos de un tercio del periodo de aplicación del presupuesto", por lo que "no se corresponden con la realidad".

Por eso, la consejera ha apuntado los "errores garrafales" del PP al hablar de este asunto, tras lo que ha recordado que "la cota más alta de paro que ha tenido nunca esta región fue bajo el gobierno del PP", y ha recordado que en 2013 el gobierno del PP "acordó la des certificación de 58 millones de euros por falta de ejecución en 2012", ha dicho.