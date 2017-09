Feijóo no ve "una sorpresa" el nuevo veto pero tampoco renuncia al traspaso de la AP-9, que seguirá exigiendo

14/09/2017 - 15:25

Reivindica el "objetivo conseguido" de que el Gobierno asuma las bonificaciones de los peajes de Rande y A Barcala

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que la decisión de la Mesa del Congreso de volver a vetar el debate sobre la transferencia de la Autopista del Atlántico (AP-9) a Galicia no le supone "una sorpresa" y ha asegurado que, pese a las reiteradas negativas del Gobierno central, seguirá demandando la transferencia.

"Ya sabíamos que el grupo que apoya al Gobierno no está de acuerdo con esta transferencia como no lo estuvieron otros. No hay ninguna novedad ni ninguna sorpresa", ha manifestado el jefe del Ejecutivo autonómico, al término de la reunión semanal del Consello de la Xunta.

Ha contrapuesto que lo que sí constituye "una novedad" es que "la prioridad" de la Xunta sea "eximir a los gallegos" de pagar con fondos de la comunidad las bonificaciones de los peajes de Rande y A Barcala, que asumirá el Gobierno central.

"Es una novedad que aprobó el Consejo de Ministros y espero, en los próximos meses o semanas, concretar definitivamente un acuerdo que supondrá un ahorro para la comunidad", ha remarcado Feijóo.

"NO VAMOS A CAMBIAR DE OPINIÓN"

Feijóo ha subrayado que lograr que Galicia deje de pagar "algo que no es" de los gallegos --en alusión a las bonificaciones de los peajes-- es ya "un objetivo conseguido", pero ha reconocido que falta el traspaso. "Son los dos ítems, conseguimos el primero de momento", ha incidido, antes de añadir que "la legislatura aún no terminó".

A renglón seguido, ha asegurado que continuará por el "camino" iniciado y seguirá demandando la transferencia de la AP-9. "No vamos a cambiar de opinión porque es una opinión refrendada en las urnas y, mientras no consigamos la transferencia de la AP-9, la seguiremos demandando de forma clara", ha zanjado.

NUEVO VETO AL DEBATE

La Mesa del Congreso ha acordado de nuevo que no procede la toma en consideración por el pleno de la proposición de ley orgánica de transferencia de la titularidad y de las competencias de la autopista AP-9 a Galicia, presentada por el Parlamento autonómico.

La decisión fue adoptada en la reunión de la Mesa del pasado martes 5 de septiembre, y remitida este jueves (nueve días después) a la Cámara gallega.

En una resolución que firma la presidenta de la Cámara Baja y diputada del PP por Pontevedra, Ana Pastor, la Mesa rechaza que se tome en consideración por el pleno la citada proposición de ley "expresada por el Gobierno su disconformidad".

De hecho, establece que, "de acuerdo con el criterio incluido" en el informe que elaboró en su día el Ministerio de Fomento, "la aprobación de esta proposición de ley supondría un aumento de los créditos presupuestarios". Fue por esto por lo que el Gobierno no prestó su conformidad para su tramitación, "en virtud de lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 134 de la Constitución".