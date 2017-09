PSOE de Murcia advierte que "el agujero para el soterramiento debe estar iniciado antes de la primera entrada del AVE"

14/09/2017 - 15:30

El Grupo Municipal Socialista ha advertido este jueves que, para el PSOE, el soterramiento de las vías es "necesario, prioritario e irrenunciable". Tanto es así, que "el agujero para el mismo tiene que estar iniciado antes de la primera entrada del AVE a Murcia", según ha aclarado la portavoz, Susana Hernández, al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante un encuentro mantenido en el Ayuntamiento".

MURCIA, 14 (EUROPA PRESS)

Incluso, Hernández ha comunicado al ministro que en el caso de que el AVE se inaugure y las máquinas no hayan abierto el primer tramo del túnel para el soterramiento "la primera que se pondrá en mitad de las vías seré yo", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

La portavoz socialista se ha mostrado así de contundente porque "son ya demasiados años de promesas incumplidas, de confundir a los ciudadanos, de dar bandazos con el proyecto de soterramiento que a día de hoy dudo mucho que alguien lo tenga claro, menos aún los afectados, que son todos esos vecinos que llevan años reclamando unas vías soterradas".

Por todo ello, la concejala, que este miércoles pidió una entrevista con el ministro, a través del alcalde, José Ballesta, ha querido trasladar "la inquietud de la sociedad murciana, que no se está movilizando por capricho, sino por unas reivindicaciones justas que permitirían subsanar las cicatrices de nuestro municipio por el paso de los trenes, que dividen y aíslan a nuestros vecinos".

Al respecto, añade que "estaremos siempre, como hasta ahora, al lado de los ciudadanos en esta reivindicación", y justifica la presión ejercida por los mismos ante "la falta de credibilidad del Gobierno nacional, que no ha explicado con claridad el proyecto definitivo, los plazos de ejecución ni los costes, ni siquiera si hay partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para las obras de soterramiento".

En este sentido, ha declarado que suponía "una provocación" que el ministro viniera a inaugurar el Puente del Camino de Tiñosa, ya que "no está terminado, faltan accesos y, además, nos cuentan los vecinos que en algunos tramos no hay anchura suficiente para que pase el autobús, lo que nos parece una calamidad y un botón de muestra de todo lo que rodea a las obras del AVE desde hace décadas".

"No me extraña nada que los vecinos ya no se crean ni las comas entre palabras del Gobierno nacional, regional o local", ha apostillado Hernández.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista ha recordado que el convenio firmado en 2006 entre el Gobierno central, gobernando entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, la Comunidad Autónoma, y el Ayuntamiento de Murcia, "en el que quedaban claros los compromisos económicos y presupuestarios de cada una de las administraciones para soterrar las vías, ha sido y es la postura que ha mantenido el PSOE en esta última década".

Hernández se ha reunido con el ministro tras acompañar, junto a los concejales Juan Vicente Larrosa y Maite Espinosa, a los vecinos concentrados en el Camino de Tiñosa, que esperaron horas a la llegada de De la Serna para la inauguración del Puente.