Marcelino Iglesias cree que Lambán "sabe la lección" y "está ganando" a sus contrincantes

14/09/2017 - 15:55

El senador socialista Marcelino Iglesias, que fue presidente de la Comunidad autónoma entre 1999 y 2011, ha manifestado que el jefe del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, "sabe la lección muy bien" y "está ganando" este Debate sobre el estado de la región, que comenzó este miércoles con el discurso del presidente y continua este jueves con la intervención de los grupos y la réplica de Lambán.

ZARAGOZA, 14 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, en un receso de la sesión que se celebra ante el pleno de las Cortes de Aragón, Iglesias ha opinado que el debate está siendo "complejo", aunque le está pareciendo "bien".

Según ha detallado, "no es fácil", pero al presidente de la Comunidad "le está saliendo bien, a pesar de que el Parlamento es mucho más complicado que cuando yo estaba sentado ahí abajo" ya que entonces "tenía un socio con el que llegábamos a acuerdos, los manteníamos, participaba en el Gobierno y era todo más sencillo".

Ahora, ha continuado Iglesias, "los que han apoyado la investidura no están en el gobierno y eso complica mucho las cosas", para coincidir con las tesis de Lambán de que "tiene que intentar por todos los medios sacar adelante sus proyectos políticos, leyes y decisiones" con el apoyo de los grupos que han permitido su investidura.

No obstante, también ha opinado que "hay que hablar con todo el mundo" y respecto al ofreciendo hecho por el presidente del grupo del PP, Luis María Beamonte, de tenderle la mano, el senador ha esgrimido que el hecho "de que uno esté en la oposición no quiere decir que no se puede hablar con él" puesto que "hay cosas de las que hay que hablar con todo el mundo, en Aragón y en todos los sitios".

Además, ha hecho un llamamiento a Podemos, uno de los grupos que apoyó la investidura de Lambán, a que "participe un poco más y se comprometa más". Según ha comentado, "es un partido joven, pero eso no quiere decir que no asuma responsabilidades apoyando las políticas que le van bien, las que han pactado" con el Gobierno. "Entiendo que ese debería ser el objetivo de Podemos", ha apostillado Iglesias.

PSOE

Quien también fue secretario general del PSOE Aragón ha manifestado que no es partidario "de mezclar los temas internos de los partidos y la política institucional, que es de la que hay que hablar hoy".

Se ha referido así a la reelección a la que opta Lambán como secretario general del PSOE en la Comunidad en las elecciones primarias que celebra este partido a principios de octubre.