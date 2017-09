Lambán ve posible alcanzar acuerdos con Aliaga (PAR), aunque negociará los Presupuestos con la izquierda

14/09/2017 - 16:09

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ve "perfectamente" posible alcanzar acuerdos con el PAR y "otros partidos", aunque ha tildado de "incoherencia" hacerlo en relación a los Presupuestos de 2018 con los partidos que no apoyaron su investidura, apostando por negociar con la izquierda. Ha respondido al presidente del PAR, Arturo Aliaga, en el Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, que celebran desde este miércoles las Cortes autonómicas.

"Tenemos que buscar un acuerdo presupuestario, pero sería una incoherencia que un Gobierno buscara acuerdos -presupuestarios- con fuerzas que no permitieron su investidura", ha aseverado Lambán, añadiendo que conllevaría una "desestabilización", lo cual "no quiere decir que no los busquemos" en otros asuntos y, de hecho, "nos podemos poner el PAR y otros partidos perfectamente de acuerdo".

Ha descartado que la situación actual "de tan complicada derive en situaciones catastróficas para la Comunidad", subrayando que --teniendo solo 20 votos asegurados en la cámara-- el Gobierno ha remitido a las Cortes e impulsado la aprobación de más leyes que el Ejecutivo anterior con mayoría absoluta.

En otro orden de cosas, Javier Lambán ha asegurado que ha tratado de ser "escrupuloso" para evitar el "solapamiento" de las primarias del PSOE y el Gobierno, asegurando que "la acción de gobierno no ha estado entorpecida por los procesos orgánicos e internos".

CRECIMIENTO

Ha dicho que "los peores" diferenciales negativos del PIB aragonés respecto al conjunto de España se produjeron entre 2012 y 2014 y después ha experimentado "una leve mejoría", confiando en alcanzar el equilibrio el año próximo, manifestando que "es importante crecer, pero tanto o más es hacerlo de manera equilibrada, repartiendo riqueza con justicia".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido la "ponderada y progresiva" reforma fiscal porque de no haberse llevado a cabo "el desajuste ingresos-gastos sería mayor y la posibilidad de atender la emergencia sería menor".

Por otra parte, ha recordado algunas medidas en materia agroalimentaria y ha comentado que no renuncia a la Travesía Central Pirenaica (TCP). Ha defendido la subsidiariedad de la enseñanza concertada respecto de la pública.

CATALUÑA

El presidente aragonés ha compartido con Arturo Aliaga su "preocupación" por lo que está ocurriendo en Cataluña, una comunidad que valora "mucho", asegurando que no entiende España sin Cataluña, por lo que "debemos implicarnos en la búsqueda de soluciones para ese problema". El Gobierno de Aragón está preparando una exposición y un libro que parten del rechazo a la secesión "para tratar de poner un punto de sensatez", ha avanzado.

Ha reiterado su apoyo al Gobierno de España en esta cuestión y ha emplazado a buscar soluciones políticas a partir del 2 de octubre porque "solo con la actuación del Tribunal Constitucional no lo conseguiremos".

También ha señalado que "sería históricamente fallido" emprender la reforma de la Constitución "contra la derecha", solo desde la izquierda, y además "nunca habrá quorum suficiente", y ha apostado por conseguir que tenga "como mínimo" el mismo apoyo que tuvo la Carta Magna en 1978. "Todo se puede hablar y cualquier solución se puede buscar", ha opinado.

Por último, ha considerado que la lucha contra el terrorismo "depende en gran medida de la unidad de todas las fuerzas políticas, Administraciones y países", como demuestra la experiencia ante el terrorismo etarra, observando que "la capacidad que tiene España, por nuestro pasado reciente, es superior a la de otros países".

Ha manifestado su confianza en "lo que significa nuestra civilización y la eficacia de los cuerpos y fuerzas de seguridad, los buenos servicios de inteligencia" porque "por esa vía se acaba venciendo al terrorismo".