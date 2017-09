Ayuntamiento de Segovia estudia eliminar las plazas de aparcamiento junto a los monumentos

14/09/2017 - 16:24

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, ha anunciado su intención de eliminar las plazas de aparcamiento que existen junto a algunos monumentos y edificios patrimoniales de la capital.

SEGOVIA, 14 (EUROPA PRESS)

La regidora ha explicado que es un aspecto que aspira a plantear en el seno de la Mesa de la Movilidad y que quiere convocar para que se celebre a lo largo de la primera quincena de octubre. Un foro para debatir con el resto de grupos políticos esa propuesta y otras tres.

De hecho, Luquero ha puesto el ejemplo de la iglesia de la Trinidad o el Palacio Episcopal, dos edificios históricos junto a los que existen plazas de aparcamiento y donde el equipo de gobierno pretende eliminar para "liberar" esos entornos.

Entre las otras propuestas, la regidora se ha referido a la delimitación, dentro del recinto amurallado de la ciudad, de zonas específicas de aparcamiento para los residentes en ese ámbito, como fórmula que contribuya a evitar el éxodo de vecinos en el casco histórico.

El tercero de los planteamientos pasa por estudiar la posibilidad de ampliar la zona azul de la Ordenanza de Regulación del Aparcamiento (ORA). Una extensión que cogería la totalidad de los trazados de los paseos de Ezequiel González y Conde de Sepúlveda, así como la avenida de la Constitución y la calle José Zorrilla. Es decir, varias de las arterias principales de la ciudad y una medida que englobaría las vías adyacentes.

Clara Luquero ha explicado este jueves que se trata de una petición que algunos vecinos de esas zonas han trasladado al Ayuntamiento. Y no solo a título particular, porque la alcaldesa ha puntualizado que la solicitud también ha llegado desde algunas asociaciones vecinales correspondientes a barrios que estaría afectados, aunque no ha especificado cuáles.

La última de las propuestas es la inclusión en el pliego de condiciones de la adjudicación de ese servicio ORA de sistemas de "control efectivo" del acceso al casco histórico. Una posibilidad que podría incluir la instalación de cámaras similares a las que ya controlan la entrada de vehículos a la Plaza Mayor en otros puntos del recinto amurallado.

Luquero ha apostillado que esa convocatoria de la mesa de la movilidad sería solo el primer paso para comenzar el trabajo en ese sentido y ha anunciado también su voluntad de buscar el consenso para ello de los diferentes colectivos que puedan representar a los segovianos, entre ellos el movimiento vecinal.