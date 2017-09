Toni Mogg "desmonta" los tópicos del cine en su octavo espectáculo en el Capitol

14/09/2017 - 16:46

El humorista Toni Moog lleva su octavo espectáculo 'Hollymoog' al Teatre Capitol de Barcelona a partir de este jueves, una propuesta que repasa los tópicos del cine "desmontando las películas".

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa este jueves ha explicado que sus comentarios en el espectáculo versan sobre géneros como el drama y los actores sin entrar en detalle, pero menciona 'Ghost', 'El diario de Noa', 'Posdata: te quiero' y 'La la land'.

Ha avanzado que el espectador se sentirá bastante identificado con todo lo que explicará sobre el mundo del cine, con una parte canalla y destructiva, para que el público se dé cuenta de cosas ilógicas de las cintas.

Ha avisado de que el tema de Disney es amplio porque es un creador de psicópatas, con historias como 'Bambi' y 'El rey León' con padres asesinados, y 'La Bella Durmiente' con "una tía que se pincha".

El humorista defiende su lenguaje de barrio y del Raval, y despliega sus espectáculos de manera intuitiva, aunque para 'Hollymoog' ha revisado algunas cintas para darles la vuelta.

INDIFERENCIA HACIA LAS CRÍTICAS

Moog ha remarcado su indiferencia hacia las críticas y ha lamentado que el monólogo no está aceptado en teatro: "Las críticas no me importan. Para mí la crítica es llegar al teatro y ver la sala llena".

Sobre la comedia, ha dicho que está un poco más consolidada que hace años y ha considerado que el cómico es el psiquiatra del alma: "Los humoristas nos dedicamos a decir cosas desagradables y quitarle hierro a las cosas".

No obstante, para introducir cambios de registro en el espectáculo, Moog trabaja junto al artista invitado Micki McPhantom, y lo hacen con un guión preconcebido pero con la improvisación como máxima.

Moog ha destacado que se cumplen diez años desde que debutó en el Teatro Capitol, su "casa", con lo que prevé llegar a los 300.000 espectadores y al millar de funciones, una cifra exagerada, que nunca pensó alcanzar.