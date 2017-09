Cataluña. robles no habla del futuro del pacto socialista en el ayuntamiento de barcelona si colau colabora el 1-o

14/09/2017 - 13:24

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, se escudó esta jueves que no habla de "futuribles" cuando se le preguntó por la continuidad del pacto de los socialistas con Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona en el caso de que la alcaldesa decida colaborar en el referéndum del 1-O.

Así respondió cuando se le preguntó por las palabras de la dirigente del PSC y miembro de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista, Meritxell Batet, después de que la también portavoz adjunta en el Congreso y diputada por Barcelona apueste por romper el pacto de gobierno con Colau si ésta vulnera la ley "pero no se va a dar ese escenario".

Batet sostiene que, si Colau cede el ayuntamiento para la consulta del 1-O, "el PSC y Jaume Collboni, que es el segundo teniente de alcalde, por supuesto que se van a plantear muchísimas cosas, pero no se va a dar ese escenario; el Ayuntamiento de Barcelona no va a asumir esa vía y no va a vulnerar la ley", afirmó Batet.

Hace días, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, abogó en Barcelona por no romper el pacto de gobierno con Colau en el caso de que el consistorio de la ciudad diera apoyo al referéndum independentista del 1 de octubre.

Ante esta situación, Robles se limitó a indicar que "no podemos hablar de futuribles" y se mostró convencida de que Colau respetará la legalidad.

Además, dijo que en el PSOE no tienen otra consideración mas allá de que "todos los dirigentes políticos cumplan la legalidad", por lo que no hará una "hipótesis de algo que no entra en nuestra consideración".

