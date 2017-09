Ciudadanos reclamará este viernes que se limpie y señalice la fuente de La Fontica

14/09/2017 - 17:03

Sarasola preguntará por los retrasos en las obras de parques infantiles y en el 'kilometrín'

GIJÓN, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón, José Carlos Fernández Sarasola, reclamará este viernes en la Comisión de Infraestructuras que se limpie y señalice adecuadamente la fuente de La Fontica en Cimadevilla.

Sarasola, a través de una nota de prensa, ha recordado que se trata de la fuente pública más antigua que sigue en funcionamiento de la ciudad, un acuífero que abasteció, junto a la denominada y ya desaparecida Fuente Vieja, a la ciudad hasta la traída de aguas de la Guía acometida a finales siglo XVII.

"No sólo no se encuentra señalizada adecuadamente, sino que el Ayuntamiento no se molesta ni en limpiarla", ha apuntado, antes de incidir en que ya lo advirtieron al comienzo del verano. Pese a ello, ha incidido en que sigue igual; llena de pintadas. "Se trata de una muestra más de la dejadez que muestra el Equipo de Gobierno hacia el patrimonio local", ha lamentado Sarasola.

En este sentido, Ciudadanos planteará no solo acometer de forma inmediata su limpieza sino también que se señalice adecuadamente y se instale un panel informativo explicando la importancia que tuvo esta fuente en la historia de Gijón.

Además, también preguntará por los retrasos en las obras de los espacios de juegos infantiles del Parque Fluvial y de la calle María Elvira Muñiz --en el barrio de Montevil--, que llevan sin poder utilizarse desde el principio de verano cuando el Ayuntamiento los desmanteló para su remodelación.

También pedirán explicaciones por los retrasos en las obras del 'kilometrín', algo por lo que habían preguntado sin obtener respuesta en la Comisión de Deportes del pasado 1 de septiembre. Para Ciudadanos, son dos ejemplos claros de "mala" planificación de obras que realiza el Gobierno de Foro.

Por otra parte, pedirá información en la Comisión de Deportes de este viernes sobre el contrato de alquiler del campo de Santa Cruz en Jove y sobre las ayudas al fomento de la práctica deportiva entre las mujeres que el Ayuntamiento puso en marcha en virtud de un acuerdo plenario presentado por su grupo municipal.