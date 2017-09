Las personas usuarias de la ayuda a domicilio andaluza califican el servicio con un 'sobresaliente'

14/09/2017 - 17:12

La satisfacción general de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía es muy alta, de 9,1 sobre 10, según el cuestionario de satisfacción realizado durante las visitas de seguimiento llevadas a cabo con la finalidad de verificar la calidad de las prestaciones de la dependencia concedidas en el ámbito domiciliario.

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta andaluza, María José Sánchez Rubio, durante su intervención en el Pleno del Parlamento, a pregunta del Grupo Popular. "Por ello es uno de los servicios más demandados por la población en situación de dependencia, y tanto es así que el 22 por ciento de las prestaciones en Andalucía son de ayuda a comicilio", ha recordado la consejera.

Sánchez Rubio ha explicado las mejoras incluidas en la nueva orden que modifica la orden actual de ayuda a domicilio, que viene a agilizar el sistema de financiación de este servicio en el ámbito de la dependencia en Andalucía.

Así, la responsable de las políticas sociales en Andalucía ha informado de las principales mejoras de esta nueva orden, principalmente en materia de financiación. Hasta la publicación, la financiación de este servicio se llevaba a cabo a través de un sistema de entregas a cuenta y justificaciones con periodicidad semestral. "Con el nuevo sistema de financiación se eliminan las entregas a cuentas y se pasa a un sistema de pagos mensuales, a mes vencido, en coherencia con la asignación mensual a las comunidades autónomas establecidas por la normativa estatal que regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia", ha resaltado la consejera.

La financiación, por tanto, será mensual, en función del número de horas efectivamente prestadas y del coste/hora del servicio. De esta forma, se configura un sistema más ágil y adecuado a la realidad.

El Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía se configura de titularidad pública y su organización es competencia de las corporaciones locales, que pueden gestionarlo de forma directa o indirecta. Para facilitar la gestión de este nuevo sistema de financiación, la semana pasada se han mantenido reuniones con las diputaciones de las ocho provincias andaluzas para abordar la nueva estrategia que establece la orden. Este encuentro se cerró con el acuerdo unánime de todas las diputaciones a las medidas consensuadas.

Además, para cada una de las cuestiones planteadas se han puesto en marcha diferentes iniciativas encaminadas a homogeneizar y mejorar los procedimientos del nuevo sistema establecido para el servicio, de forma que sea más ágil, flexible y acorde con las peculiaridades de la gestión llevada a cabo desde las corporaciones provinciales.

Sánchez Rubio ha destacado asimismo que se ha suscrito un convenio de colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), entre cuyos fines se prevé el establecimiento de cláusulas mínimas comunes en los procedimientos de adjudicación de contratos, fundamentalmente en lo que respecta a la inclusión de cláusulas sociales en el ámbito de la contratación.

Además, se ha implantado un sistema de información que supone una mejora y mayor control tanto de las relaciones entre ambas administraciones como del flujo de información y de comunicación de datos que el propio sistema conlleva.

La consejera ha subrayado que a raíz de la aprobación de la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía, el Servicio de Ayuda a Domicilio pasa a determinarse como una prestación garantizada como derecho subjetivo de la ciudadanía, "exigible ante la administración, frente a otras prestaciones sujetas al régimen de disponibilidad de recursos a las que denomina prestaciones condicionadas".

ANDALUCÍA, COMUNIDAD LÍDER

En la actualidad, un total de 52.125 personas en Andalucía reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio, lo que representa prácticamente el 30 por ciento del total nacional. En estos primeros meses de 2017, más de 6.000 nuevas personas han sido incorporadas a este servicio en Andalucía. La inversión en este servicio en lo que va de año 2017 supera los 233 millones de euros.

El Servicio de Ayuda a Domicilio, junto a otros Servicios de la Ley de Dependencia como los Centros de Día y la Teleasistencia, son servicios de proximidad, considerados como los principales instrumentos para garantizar la calidad asistencial en el entorno de la persona en situación de dependencia, y que además son generadores de empleo, más de 18.000 puestos de trabajo en Andalucía.

De su lado, la parlamentaria del PP Ana Vanesa García ha criticado que la nueva normativa "agrava" la situación laboral de estas trabajadoras, a la vez que "genera mucha más inestabilidad económica en ayuntamientos y diputaciones y pone en riesgo la prestación efectiva del servicio".

De esta manera, sostiene, los ayuntamientos que no tienen consignación presupuestaria porque antes podían generar crédito y ahora no tienen que adelantar el 100 por ciento del dinero, "340 millones que no tienen". Además, si uno de los municipios no justifica en tiempo y forma el dinero del servicio prestado a través de las diputaciones "no cobra ninguno, es un problemón".