Condenan a una protésica dental que ejercía de dentista tras el testimonio de dos detectives que fueron a su laboratorio

14/09/2017 - 17:18

El juzgado de lo Penal número 1 de València ha condenado por intrusismo al pago de una multa de 840 euros a una protésica dental que ejerció de dentista en al menos dos ocasiones, un hecho que se pudo comprobar a través del testimonio de dos detectives que fueron contratados por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos para confirmar la sospecha de actuación irregular.

Así lo refleja la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se rechaza que en este caso se pueda hablar de un delito provocado porque "ante la sospecha" de que en la consulta de la protésica en València se podían estar realizando actuaciones propias de dentistas, se encargó la contratación de dos detectives que acudieron al establecimiento indicando dos problemas dentales sin solicitar de ella "las actuaciones sobre la cavidad bucal que tiene prohibidas".

De hecho, según la jueza, fue ella quien les dijo lo que se podía hacer, se ofreció a elaborar los moldes y manipuló la prótesis para ajustarlas a la boca de cada uno. Por tanto, "no puede decirse que la acusada se hubiera visto inducida por la actuación engañosa de los detectives privados a la ejecución de una conducta delictiva que no había sido planeada ni decidida por ella y que de otra forma no hubiera realizado".

En todo caso, añade que la protésica dental se abstuvo de declarar en el juicio y no alegó nada en su descargo. De ahí que, con el testimonio de los detectives, considera probado que la acusada realizó funciones "propias y exclusivamente" reservadas a los odontólogos sobre la cavidad bucal de dos pacientes.

"Ninguna razón se alegó para dudar de la fiabilidad o sinceridad de los testigos, que no queda afectada por el solo hecho de haber sido contratados por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia para confirmar la sospecha de actuación irregular", señala.

La magistrada entiende probada la atenuante de dilaciones indebidas, al haber pasado cinco años desde que el Colegio Profesional de Odontólogos interpuso la querella, en mayo de 2012.

INSPECCIÓN DE SANIDAD

La Conselleria de Sanidad realizó en 2014 una inspección a la clínica de la acusada donde comprobó que tenía un sillón protésico, sala de espera y recepción, que le requirió para retirar. También se le informó de que no podía hacer tareas de ajuste protésico o realizadas directamente en la boca del paciente.

Desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia, su presidente, Enrique Llobell, ha subrayado en un comunicado el "peligro" que supone para los ciudadanos "este tipo de prácticas ilegales ya que una toma de impresiones mal realizada puede tener consecuencias fatales para el paciente y un mal ajuste de una prótesis puede en algunos casos desencadenar serios problemas dentales".

"Todo ello sin entrar en los riesgos derivados de la falta de medidas de seguridad sanitarias", añade. Desde el ICOEV se recomienda a la ciudadanía corroborar que el profesional que presta la atención bucodental es un dentista colegiado, tanto a través de su web (www.icoev.es) como del buscador nacional (www.guiadentistas.es) dado que lo contrario, además de ser delito, "implica un serio riesgo para la salud del paciente".

En ese sentido, Llobell considera que la colaboración ciudadana y de las instituciones es "fundamental" para luchar "contra la lacra del intrusismo que afecta a las profesiones sanitarias y principalmente a los pacientes".