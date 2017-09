Caballero critica que la Xunta no haya "intervenido" las navieras si admite que se llegó a cuadriplicar el cupo en Cíes

14/09/2017 - 17:51

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha criticado este jueves a la Xunta de Galicia por la "negligencia gravísima" de no haber tomado medidas, como la "intervención" de las navieras, pese a conocer que vendían más billetes de los permitidos para viajar a las islas Cíes, y después de que la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, admitiera que hubo algún día en que el número de visitantes cuadriplicaba el cupo establecido (de 2.200 personas).

VIGO, 14 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa, el regidor olívico ha advertido de que esa "negligencia" es "intolerable" porque es precisamente la Xunta la que debe controlar el acceso al Parque Nacional Illas Atlánticas. "¿Qué control lleva la Xunta? Permitieron 8.000 visitantes y ¿no hicieron nada?¿No intervino la Xunta?¿No tomó decisiones?", ha preguntado Caballero.

El alcalde ha denunciado que "la conselleira y candidata del PP a la alcaldía de A Coruña" permitió la presencia de más de 8.000 personas en Cíes "para que contribuyeran a degradar" el archipiélago. "Es una temeridad y lo toleró", ha incidido.

Caballero ha lamentado que esa circunstancia no tenga "consecuencias políticas" y que "no pase nada" después de lo ocurrido. Eso demuestra, a su juicio, "que Feijóo ya no está atendiendo a este país, y está más preocupado por el cargo político o la actividad privada a donde se va a ir después de dejar la Xunta".

Finalmente, el regidor ha expresado su esperanza de que Beatriz Mato "asuma su responsabilidad" por haber permitido el deterioro medioambiental ocasionado por "éste y otros excesos" en Cíes, y ha afirmado que, conocido el problema de la sobreventa, "la Xunta tenía que haber intervenido las empresas (navieras)".