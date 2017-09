El Parlamento andaluz rechaza la recuperación de los equipos de urgencias eliminados en los centros de salud

14/09/2017 - 18:09

El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves una proposición no de ley del PP-A en la que se pedía que la Junta recupere de todos los equipos de urgencia eliminados en los últimos años en los centros de salud de Andalucía y apruebe, en un plazo no superior a tres meses, la cobertura inmediata de las ausencias programadas de los profesionales sanitarios (permisos y licencias, libranzas de guardia, o bajas por enfermedad, entre otras cuestiones) y realizar una evaluación de necesidades de ampliación de las plantillas de Atención Primaria que establezca en qué casos es necesario realizar contrataciones en aras de dar una mayor estabilidad a la relación equipo básico-usuario.

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

Esta iniciativa, que también pedía la ampliación de las plantillas de atención primaria con el objetivo de dar una mayor estabilidad a la relación equipo básico-usuario, no ha salido adelante al contar con el rechazo del PSOE-A, la abstención de Podemos e IULV-CA y el apoyo de Cs.

También reclamaban los 'populares' las medidas necesarias sobre gestión de la demanda, que evite que el sistema se vea colapsado por un uso que no se ajusta a las verdaderas necesidades de los usuarios, aumentando así la eficiencia del sistema y la calidad asistencial.

A ello se unía el establecimiento en la agenda de cada médico de familia de un mínimo de 15 citas diarias, de al menos diez minutos cada una para poder atender correctamente a aquellos pacientes crónicos o con necesidades más específicas, aumentando el número progresivamente hasta llegar al cien por cien de citas de 10 minutos como mínimo.

Asimismo, se reclamaba que esta actuación de recursos humanos y materiales que se propone estuviera vigente durante todo el año teniendo en cuenta los incrementos de demanda asistencial que puedan producirse en determinadas zonas de Andalucía por mayor presencia de usuarios.

En defensa de la iniciativa, la diputada Catalina García ha argumentado que la demora en las consultas de atención primaria es un problema que aún no ha sido resuelto en la sanidad andaluza y que el notable aumento de los tiempos de espera se ha instalado ya como algo habitual en nuestro sistema sanitario, una situación que se agrava durante la época estival, lo que hace empeorar aún más la calidad de la asistencia sanitaria durante estas fechas.

Según ha apuntado, la falta de sustituciones de los profesionales sanitarios durante sus vacaciones, el cierre de los centros de salud por la tarde, o el incremento de la demanda asistencial en determinados momentos han provocado que los tiempos de espera se hayan disparado aún más durante los meses de verano, lo que tiene consecuencia inmediata el colapso del sistema tanto en las urgencias de atención primaria como en las hospitalarias.

En nombre del PSOE-A, su diputada Olga Manzano ha asegurado que la política sanitaria del Gobierno andaluz y la atención primaria es "hoy más que nunca un eje estratégico" y que no hay "ninguna duda de que la mejora de la atención primaria es una prioridad máxima" para el Ejecutivo andaluz y "así lo ha dicho Susana Díaz".

Para la parlamentaria socialista, esta iniciativa es "oportunista y sus medidas en modo alguno pueden sustituir a toda una estrategia que tiene una finalidad, fortalecer la atención primaria, y que ha sido fruto de un intenso trabajo que se ha realizado con los profesionales y con la coordinación de la Escuela Andaluza de Salud Pública".

El diputado de Podemos Juan Antonio Gil de los Santos ha dicho al PP-A que pedir que haya más profesionales para mejorar la sanidad está muy bien, pero le ha recordado que medidas del Gobierno central, como las que afectan a la tasa de reposición, son las que han evitado la contratación de profesionales. Ha indicado que esas medidas del Ejecutivo nacional han dado "alas" a que el PSOE-A "recortase en Andalucía lo que han querido".

Por parte de Cs, su diputada Isabel Albás ha dicho que hay carencia de profesionales en la atención primaria aunque ha recordado que Cs ha llegado a acuerdos con PSOE en los dos últimos presupuestos para ampliar en casi 1.000 millones la partida en sanidad, un aumento presupuestario "considerable, importante y necesario". Ha dicho que el PP-A "piden, piden y piden lo que no aplican en otras comunidades y además, no arriman el hombro y no se comprometen".

Finalmente, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha manifestado que en los debates sobre sanidad nos movemos entre un PP-A que plantea iniciativas con una distancia infinita sobre las cuestiones que le afectan, y una gestión de la Junta que "no hay por dónde cogerla". Según ha indicado, la Junta ya ha diseñado su propia estrategia sobre la atención primaria donde no caben aportaciones de los grupos que no coincidan con sus planteamientos.