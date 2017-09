Puertos.- El Estado pide al Ayuntamiento "reflexión" sobre Palmas Altas para evitar "congestión" de accesos

14/09/2017 - 18:14

Llorca cree que el puerto "juega en división diferente" a otros puertos por ser de interior y ratifica su apoyo a su singularidad

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de Puertos del Estado, Jose Llorca Ortega, ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla que "reflexione" sobre sus alegaciones sobre el futuro centro comercial Palmas Altas, con vistas a evitar la "congestión" de los accesos portuarios y seguir mejorando la conectividad del puerto de Sevilla.

Llorca ha pronunciado en Sevilla una conferencia sobre 'El futuro de los puertos españoles ante los retos de la nueva economía 4.0', donde, tras destacar la "lealtad" de todos los partidos que presiden las autoridades portuarias, considera que "debe existir una concepción empresarial del puerto pero también de servicio al interés público", de forma que "el interés público es un elemento activo para la competitividad económica de nuestro país".

"Debemos ser lo mas eficientes y más productivos en beneficio de la economía real", ha aseverado Llorca, quien ha recordado que España "es periférica en el ámbito europeo pero nada periférico en el ámbito marítimo internacional, tiene gran capacidad de generar riqueza y empleo" y ha precisado que los puertos españoles "generan el dos por ciento del PIB y más de 250.000 personas trabajan de forma directa".

Llorca ha centrado su intervención en el puerto de Sevilla, del que augura que tendrá "un futuro esperanzador", de forma que "si hacemos un planteamiento estratégico adecuado, el puerto tiene enorme futuro".

En ese sentido, ha dejado claro que el puerto de Sevilla "juega en una división diferente a los grandes puertos y pequeños puertos marítimos, al ser de interior, y no se puede comparar con ningún puerto de España", por lo que tiene que tener un planteamiento y desarrollo estratégico "diferente, pero no inferiores".

En ese sentido, tras resaltar que el puerto sevillano está al servicio de un territorio que es un nodo de consumo de mas de 1,4 millones de personas, aboga por que "sea líder de instalaciones industriales y logísticas perfectamente conectadas" para lo cual considera que "no se necesitan embarcaciones con contenedores que requieran de 16 metros de calado" en este caso, por lo que aboga por "profundizar en determinados puntos de la esclusa para ganar calado".

No obstante considera que "el valor de este puerto es la gran cantidad de suelo que tiene este puerto".

Llorca ha reiterado su apoyo al reconocimiento regulatorio de las condiciones diferentes del puerto de Sevilla, insistiendo en que el puerto sevillano "va a tener todo mi apoyo" y conseguir que el Ministerio de Hacienda defina al puerto de Sevilla como puerto marítimo de interior y con unas características especiales, como alivios económicos en los costes anuales de dragado y mantenimiento".

Además, lo considera "un nodo para la red básica incluido en la Red Transeuropea de Transporte y con capacidad para recibir y ser prioritario en la asignación de fondos europeos".

Llorca ha destacado la importancia de la "conectividad" en el puerto de Sevilla, tanto conexiones viarias, ferroviarias y marítimas, y ha apuntado los planes acordados con el puerto de Sevilla dirigidos a la mejora de la conectividad viaria, la ferroviaria y la marítima.

En ese sentido, considera que el empresario privado "se tiene que poner las pilas para mejorar las conexiones del puerto", para evitar que los operadores se vayan a otros puertos, y así ser más competitivos, con medidas como la reducción de los precios portuarios.

En materia ferroviaria ha valorado el "esfuerzo de primer orden" en este puerto, de forma que "en 2002 se movían 84.00 toneladas por ferrocarril y a cierre de 2016 movía más de 550.000 toneladas, esto es, casi 1.300 trenes al año, 24 trenes semanales", de manera que "es de los primeros del país en participación ferroviaria, un 12 por ciento en 2016, y en el mismo operan cinco operadores ferroviarios, es el puerto que recibe mayor número de operadores ferroviarios privados y públicos".

En ese sentido, Llorca ve prioritario licitar para remodelar el enlace de la estación de la Salud, ya que "no se puede tener un enlace que condicione la capacidad del puerto", y ha apuntado que actualmente "hay congestión ferroviaria por el paso de cercanías y por los horarios". Espera que en breve se licite dicha obra, donde Adif pondrá 11 millones y el resto los pondrá el puerto.

Ha citado otras inversiones ferroviarias como el Batán o completar el anillo ferroviario.

Llorca ha aludido al proyecto de Majarabique, sobre el que finalmente no se va a organizar una UTE de empresas que lo iban a gestionar, y ha apuntado que esa decisión sobre Majarabique ha podido influir en detrimento del puerto sevillano. "Algunas decisiones no son estrictamente de las administraciones públicas, sino que hay posiciones empresariales que han provocado que una parte de esos contenedores se distribuyan en puertos de Cádiz, Huelva y Sevilla", de manera que "algunos trenes que antes venían a Sevilla ahora no vienen aquí".

No obstante, ha dejado claro que "la competitividad del puerto de Sevilla no depende de Majarabique, y se pueden potenciar sus terminales de trenes sin tener que utilizar una terminal intermedia".

En el ámbito viario, Llorca apuesta por culminar la conexión del puerto con la SE-40, que espera que esté recogido en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Además, ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento, toda vez que Puertos del Estado "no está contento con la posición del Ayuntamiento con las alegaciones presentadas por el Consistorio sobre el centro comercial Palmas Altas", por lo que cree que esas alegaciones "deberían reconsiderarse", toda vez que "cualquier elemento que produzca congestión en los accesos del puerto redunda en su competitividad".

"Me gustaría que hiciera una reflexión sobre las alegaciones de los accesos a Palmas Altas y sobre lo que representa ese proyecto en materia de accesibilidad", ha aseverado Llorca, quien ha recordado que "no son compatibles los accesos de una zona de ocio y una zona portuaria, son distintos tipos de tráfico".

En cuanto a la conexión marítima, Llorca considera que el puerto "no renuncia a ampliar sus condiciones de calado, pero hay que ser pragmáticos", de forma que aboga por profundizar en algunos puntos "pero no acometer un dragado" que ha sido rechazado por autoridades territoriales, nacionales y la UE. Así, aboga por efectuar actuaciones concretas en ciertas zonas del canal, además de acometer acciones de señalización y digitalización, o aumentar el calado en las dársenas.

"Sevilla no va recibir barcos de gran calado, pues se mueve en la navegación interior, por lo que hay replantear el concepto de aumentar el calado, pero no eliminarlo ni renunciar a mejorar la accesibilidad, que se puede hacer actuando en determinados puntos concretos", añade.

Ha resaltado la importancia de la zona franca, donde desde octubre funcionarán seis empresas. "Tenemos mas de cuatro millones de metros cuadrados de suelo para la instalación de empresas", ha añadido.

También destaca la importancia de conectar el puerto de Sevilla con la ciudad, facilitando el acceso de los ciudadanos a su dársena a través de zonas ajardinadas, para lo cual hay colaboración interinstitucional.

LEALTAD DE PUERTOS DEL ESTADO

En la presentación de Llorca, el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Gracia, ha expresado su "respeto" y ha destacado su "lealtad", de forma que Llorca "ha sido un elemento fundamental para que podamos avanzar en el reconocimiento de la singularidad del puerto".

"No pretendemos ser el mejor puerto de Andalucía, queremos ser el puerto que merece esta ciudad, porque somos el único puerto marítimo de interior", ha aseverado Gracia, para el que "hay potencialidades en estas instalaciones y seria lamentable que haya falta de decisión".