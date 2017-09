La American Chemical Society distingue al investigador de la UCO Rafael Luque

14/09/2017 - 18:13

El doctor del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Córdoba (UCO) Rafael Luque ha sido recientemente galardonado por la American Chemical Society (ACS) con la 'ACS Sustainable Chemistry & Engineering Lectureship Award', distinción que reconoce el trabajo investigador desarrollado en los últimos años sobre metodologías benignas con el medio ambiente para el diseño de nanomateriales y la utilización de éstos y de catalizadores heterogéneos en procesos de valorización de biomasa y residuos a compuestos de alto valor añadido.

CÓRDOBA, 14 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado la institución universitaria en una nota, la ACS valora en estos premios de alcance mundial a los investigadores que realizan un estudio excepcional que afecta a la sostenibilidad, la química verde o la ingeniería ecológica.

Luque, miembro del Instituto Universitario de Nanotecnología de la UCO (IUNAN), ha indicado que con esta distinción "se reconoce la importancia de las principales líneas de investigación desarrolladas por el grupo FQM-383 NanoVal del Departamento de Química Orgánica compuesto por 29 investigadores de la UCO y dirigido por el profesor Antonio Ángel Romero.

El profesor Luque, tras una etapa postdoctoral de tres años en el Green Chemistry Center of Excellence de la University of York (Reino Unido), regresó a la UCO como contratado Ramón y Cajal (2009), siendo actualmente profesor contratado. Asimismo, Luque es actualmente 'Visiting Professor' de la Xiamen University y de la Chinese Academy of Sciences en el CIAC de Changchun e investigador distinguido en el marco del programa Ciencia Sem Fronteiras de la Universidade Federal de Pelotas en Brasil.