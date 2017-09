González (PP) critica las "deficiencias" educativas en la provincia y lamenta las aulas prefabricadas en Lepe

14/09/2017 - 18:22

El Partido Popular de Huelva ha analizado este jueves el inicio de curso escolar y, para ello, el presidente del PP de Huelva y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento, Manuel Andrés González, se ha desplazado al CEIP Río Piedras de Lepe para evidenciar "las deficiencias" con las que ha arrancado la vuelta a las aulas en la provincia de Huelva como las aulas prefabricadas que hay en tres centros de esta localidad.

LEPE (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

Acompañado del alcalde de Lepe, Juan Manuel González, y por cargos públicos del PP de la provincia y de Lepe, González ha puntuado con un "suspenso rotundo" la gestión de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en este inicio de curso escolar, según han informado los 'populares' en una nota de prensa.

Así, ha señalado que "las aulas prefabricadas, como la que lleva años instalada precisamente en este colegio Río Piedras; el cierre de colegios en la el ámbito rural como el de Los Romeros o Cumbres de San Bartolomé; las reformas en centros educativos que no se llevan a cabo; la tomadura de pelo del Plan de Climatización o que muchos niños sigan en lista de espera en comedores escolares son problemas que vuelven a protagonizar este curso mientras la Junta y el PSOE miran para otro lado".

Además, según ha apuntado el presidente de los 'populares' onubenses, "la falta de profesores es otro problema educativo en Huelva y Andalucía". Así, ha recordado que "de los 7.500 docentes que la Junta de Andalucía ha recortado durante los años de crisis económica sólo se han recuperado 2.500".

"No se han recuperado las plantillas de docentes, lo que hacen es pintar inversiones que luego no se ejecutan porque se recortan a través de modificaciones presupuestarias. Como no había dinero suficiente para el personal docente se ha quitado de las inversiones", ha declarado.

Asimismo ha recordado que las familias onubenses "han perdido en este curso bonificaciones y les está costando mucho más dinero matricular a sus hijos en las guarderías". En este ámbito educativo, ha añadido el presidente del PP, "no se puede consentir que las familias, unas 4.000 en Huelva, paguen más por llevar a sus hijos a las guarderías".

A su juicio, "eso está provocando que haya familias que no puedan soportar ese gasto, que no puedan conciliar su vida familiar y laboral y que haya más vacantes en los centros y que estos corran peligro".

Por último, Manuel Andrés González ha lamentado que "muchos niños de la provincia hayan empezado las clases, un año más, en aulas prefabricadas". El 'popular' ha criticado que la Junta de Andalucía "lejos de ampliar los centros educativos de la provincia y sus plantillas docentes, sigue mermando la educación en la provincia de Huelva".

En su visita a Lepe, ha puesto de manifiesto el número de aulas prefabricadas apuntando que "contamos en este pueblo con tres centros, el Río Piedras y Las Gaviotas, a los que se ha suma el IES El Sur de Lepe, todos ellos con aulas caracola".

"Con razón, --a su parecer--, el informe PISA revela que Andalucía está a la cola de España en rendimiento del alumnado, porque estamos poniendo ejemplos claros que son reflejo de que la Junta no pone medios materiales y humanos suficientes para atender la calidad educativa que se merecen nuestros hijos e hijas".

Por su parte, el alcalde de Lepe, Juan Manuel González, ha señalado que desde el Ayuntamiento "está todo listo en el inicio del curso escolar". Así, ha recordado que "junto a los directores de los centros, hemos llevado a cabo una planificación exhaustiva tanto en la limpieza, como la vigilancia de los centros, como en el aumento de siete monitoras de apoyo en educación infantil lo que revela la apuesta absoluta del ayuntamiento por la educación".