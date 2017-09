El hombre que llamó "puerca fascista" a Moriyón se disculpa y dice haber recibido amenazas de muerte

El asturiano que llamó "cerda" y "puerca fascista" a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha pedido disculpas públicamente por estos insultos a través de una carta abierta dirigida a la regidora gijonesa publicada en su página de Facebook.

En este sentido, Aberldo V.G., ha explicado que el día en que insultó a la alcaldesa se encontraba leyendo información sobre la represión del Franquismo en Asturias sobre la población civil y en concreto sobre como asesinaron a su bisabuelo, los hermanos de este y cómo detuvieron, torturaron y vejaron a su bisabuela durante meses.

Al término de la lectura, y tras ver en Facebook la publicación de que Moriyón estaba con motivo de la celebración del Día de Asturies en Benidorm en representación de todos los asturianos, esto le produjo "un fuerte ataque de ira". Según él, "al recordar como en la represión franquista violaban, torturaban y mutilaban sistemáticamente a las mujeres de nuestro pueblo".

Abelardo, que la consideró en ese momento a ella y su partido, Foro Asturias, como "herederos políticos" del Franquismo, escribió "instintivamente" el citado comentario. En este sentido, ha apuntado que se arrepintió casi instantáneamente de los adjetivos calificativos utilizados por él. Es más, ha asegurado que intentó sin éxito editar su comentario para corregirlo y borrar dichos adjetivos calificativos "considerados como insultos", ha apostillado.

El hombre ha relatado cómo el comentario ya había sido borrado, por lo que no pudo borrar los citados "desafortunados" insultos, que, según él, vieron menos de 50 personas. No obstante, al poco tiempo se publicó su comentario capturado en la página de Moriyón, la cual anunciaba que iba a denunciarle.

Un hecho del que se hicieron eco por medios de comunicación asturianos. A este respecto, ha culpado de la difusión masiva de estas palabras a la propia Moriyó o a los administradores de su página.

AMENAZAS DE MUERTE

Asimismo, ha asegurado haber recibido numerosas amenazas de muerte e insultos de personas "presumiblemente cercanas a Foro Asturias, de derecha y extrema derecha", según él. De hecho, ha apuntado que esto le ha causado una serie de fuertes ataques de ansiedad y teniendo que ser atendido de urgencia en el Centro de Salud de Infiesto el pasado día 11, estando actualmente a tratamiento médico para controlar dichos ataques de ansiedad. Incluso ha avanzado que va a denunciar estas amenazas ante las autoridades competentes y a las personas que las profieren.

También ha rechazado que tenga ningún tipo de "antecedente por actos radicales", solamente por una pintada en favor del aborto libre y gratuito para las mujeres y por la que ya pagó la correspondiente condena, consistente en abonar los desperfectos.

"Le pido disculpas a usted, señora Moriyón, por dichos insultos, de los que me arrepentí en el acto y quise borrar y/o corregir pero la administración de su página no me lo permitió". "Le pido que acepte mis disculpas y sin ánimo de entrar en el resto del comentario, ni verme obligado a ello, le pido que nos ahorre a ambos, un proceso judicial y político que por experiencia le digo,siempre perjudica a ambas partes", ha agregado, para añadir después "un error lo tiene cualquiera y no creo que me merezca el escarnio público que estoy sufriendo".

En la carta abierta, además, dice que, al igual que la alcaldesa, se reserva su derecho a emprender*acciones legales, por las amenazas recibidas, su estado de salud y los daños que pueda sufrir por verse estas cumplidas o no. Asimismo, ha hecho extensible la responsabilidad de las mismas a los medios y personas que han "tergiversado" sus palabras "buscando claramente mi escarnio público", ha advertido.

Además, ha exigido a Foro, y a todos los partidos políticos que el pasado lunes le condenaron en el Ayuntamiento Gijonés, "haciendo las veces de jueces inquisitoriales, sin antes escuchar ambas partes", que condenen los "atroces" crímenes del Franquismo "con la misma unanimidad y premura que lo hicieron conmigo y el error humano que cometí", ha enfatizado.

"Reciba usted un cordial saludo de un ciudadano indignado con su gestión municipal y con la mera existencia de su partido político", concluye Aberlado V.G, en su carta abierta a la alcaldesa de Gijón.