Llorca (Puertos del Estado) no cree "factible" ni que se produzca una separación de Cataluña de España

14/09/2017 - 18:29

El presidente de Puertos del Estado, Jose Llorca Ortega, no cree "factible" que se produzca una separación de Cataluña del resto de España.

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

Preguntado en un almuerzo informativo en el Club Antares en Sevilla por los efectos en los puertos españoles de una posible independencia de Cataluña, Llorca, que ha recordado que es catalán --nacido en Ripoll--, no cree que con el actual escenario se produzca una separación de Cataluña y no cree "factible" ese escenario.

Preguntado por las operaciones de las navieras, Llorca ha recordado que el mercado del transporte marítimo "ha cambiado", de forma que "las navieras tienen el control de gran parte de la cadena logística".

En ese sentido, ha apuntado que las navieras "quieren controlar las terminales y también los puertos secos".

De esta forma, ha indicado que es necesaria el libre mercado y el libre comercio "pero siempre bajos las autoridades de competencia y con elementos regulatorios".

RECHAZA FUSIÓN Y SEGREGACIÓN DE PUERTOS

Por otro lado, se ha mostrado "completamente contrario" a los "cantos de sirena sobre fusión de puertos", de forma que cree que "cada puerto debe mantenerse individual en cada territorio al servicio de su comunidad empresarial" y ha apuntado que "la fusión de puertos grandes y pequeños lleva a la marginación del puerto pequeño respecto al grande y eso no es bueno para la economía productiva de cada territorio".

Tampoco se ha mostrado partidario de segregaciones, de forma que considera que "el 'status quo' actual debe mantenerse" .

"Creo en la competencia entre puertos y además no estoy seguro de que los puertos compitan entre si, sino que compiten los agentes económicos en cada puerto", ha aseverado Llorca, quien aboga por ámbitos de regulación sobre la competencia donde "los puertos grandes no puedan hacer dumping ni generarse competencia desleal". Ha recordado el esfuerzo del Gobierno español para que el nuevo reglamento de puertos europeos "no permita la libertad total de tasas".

Por ello, considera que "cada puerto debe trabajar por la competitividad, se debe permitir la competencia controlada en beneficio de la viabilidad de cada uno de los puertos de nuestro país".