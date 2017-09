Martínez (PP): "Ya no hay argumentos para oponerse a la llegada del AVE soterrado como lo ha previsto el ministerio"

14/09/2017 - 19:03

El portavoz popular afirma que "Íñigo de la Serna ha dejado claro su compromiso con la Región y con las demandas de los vecinos"

MURCIA, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz regional del PP, Víctor Martínez, ha afirmado que "ya no hay argumentos para oponerse a la llegada de la Alta Velocidad tal y como lo ha previsto el Ministerio de Fomento ya que hoy hemos confirmado el soterramiento integral desde Senda de Los Garres hasta Barriomar, incluida la estación".

Martínez ha hecho estas declaraciones tras la visita a la Región de Murcia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para conocer la evolución de las obras del AVE y reunirse con la Plataforma Pro-Soterramiento.

En este sentido, Martínez ha afirmado que el anuncio de prolongar el soterramiento otros 500 metros más hasta la estación del Carmen "es una nueva fase que facilita la integración urbana del AVE propiciando la convivencia entre los barrios sin crear nuevas barreras". Y ha resaltado "el compromiso claro" del ministro de Fomento con la Región de Murcia "y con las demandas de los vecinos".

"Vamos a ser la Comunidad Autónoma con más metros soterrados de AVE de toda España", ha dicho el portavoz popular para recordar que solo siete capitales regionales tienen alta velocidad "y en pocos meses Murcia será la octava".

"Lamentamos que cuando más cerca estamos de que una infraestructura tan necesaria y deseada sea realidad más empeño ponen algunos en tratar de frenarla", ha manifestado el dirigente popular, quien ha añadido que "la Región no puede permitirse ni un solo retraso en su conexión con la alta velocidad porque ya llegamos tarde".

"El soterramiento no tiene marcha atrás y el Gobierno de España, con proyectos y presupuesto, lo va a ejecutar tal y como se ha comprometido", ha afirmado el portavoz autonómico popular para recordar que la conexión de Murcia con Alicante está "prácticamente terminada y ha costado 1.400 millones de euros". Asimismo, ha remarcado "la excepcionalidad de unas obras de gran envergadura cuyas incidencias son temporales".

Martínez ha advertido a la oposición que "trata de boicotear" una infraestructura "vital" para el desarrollo económico y el progreso de la Región que "desde hoy se han quedado sin discurso porque el compromiso del ministro está fuera de dudas".

Y ha añadido que "no podemos permitirnos sacar cada día un nuevo conejo de la chistera para tratar de ralentizar o paralizar las obras". En este sentido, ha dicho que "la solución provisional en Beniel no es técnicamente posible porque la estación no está preparada y su adaptación supondría dejar fuera del mapa del AVE otra vez a la Región durante un montón de años".

El portavoz popular ha condenado los últimos actos vandálicos que "han podido ocasionar una gran desgracia" y ha pedido "cordura y responsabilidad porque nuestro compromiso con el soterramiento no tiene marcha atrás".