Telemadrid presenta su nueva temporada con el objetivo de "recuperar la credibilidad ante la ciudadanía"

14/09/2017 - 21:01

El director general de Telemadrid, José Pablo López, ha clausurado este jueves la gala de presentación de la nueva temporada de Telemadrid, que se estrena el próximo lunes, cuyo objetivo es "recuperar la credibilidad ante la ciudadanía".

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Nuestro objetivo es recuperar la credibilidad ante la ciudadanía. No tengo ningún otro encargo", ha señalado López en su discurso. "Nuestros intereses son los suyos, nuestra pluralidad es también la suya, la de la sociedad madrileña", ha agregado, en alusión a una pluralidad que no se reduce, a su juicio, a que las diferentes opciones políticas de la Comunidad de Madrid tengan cabida en la cadena pública.

Así, ha afirmado que "los agentes de la información no son sólo los partidos políticos", y ha dicho de limitarse a eso estarían "traicionando entre todos el mandato de una sociedad que reclama un servicio público ambicioso, con la libertad necesaria para asumir todo aquello que surge de la sociedad y que busca los cauces para expresarse".

"Todos tenemos que ser capaces de interpretar la época que se abre, que reclama a los profesionales de los medios públicos una actuación con un sólido criterio profesional y sujeta al cumplimiento de un código ético común", ha señalado·

En este contexto, ha advertido de que "las radiotelevisiones públicas no pueden continuar siendo motivo de enfrentamiento político o división ciudadana", sino que están "para vertebrar y no para ser motivo de división".

NUEVOS ROSTROS EN LOS TELENOTICIAS Y NOVEDADES EN LA PARRILLA

El director de Telemadrid ha presentado todos los cambios de la nueva etapa de la radio televisión pública madrileña, con nuevos rostros en los Telenoticias y novedades en la parrilla, acompañado del ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, autoridades de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento y los directores generales de la práctica totalidad de las televisión públicas autonómicas.

Dirigiéndose a los profesionales de la cadena, López ha dicho que "Telemadrid es un equipo, es un espíritu", y les ha animado a superar sus expectativas.

Por su parte, el director de informativos, Jon Ariztimuño, ha sido el encargado de presentar a los nuevos rostros que conducirán las principales ediciones del Telenoticias: Santi Acosta, Lourdes Maldonado, Diego Losada, Javier Gómez y Silvia Intxaurrondo, entre otros.

"Nuestros presentadores son un pequeño ejemplo de nuestra carta de intenciones, diversidad en sus modos, lugar de procedencia y trayectoria profesional", ha explicado. "En lo editorial, hay muchos que no saben dónde encasillarnos y cuando me lo dicen, me encanta", ha apostillado.

Ariztimuño se ha comprometido a que la radio televisión pública madrileña vuelva a ser "referencia informativa" en esta Comunidad, aunque ha advertido de que eso costará tiempo y recursos.

"Os pedimos os lo creáis. Sentid que formamos parte de vuestra forma de entreteneros y, por su puesto, de informaros. Yo lo que os prometo es aplicar el criterio profesional en nuestras decisiones y dejarnos la piel en estar a la altura de este momento", ha concluido.