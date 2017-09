Escritora argentina Luisa Valenzuela recibe Premio León de Greiff en Medellín

Medellín (Colombia), 14 sep (EFE).- La escritora argentina Luisa Valenzuela recibió hoy en la ciudad colombiana de Medellín el Premio León de Greiff al mérito literario, en el marco de la undécima versión de la Fiesta del Libro y la Cultura, como un reconocimiento a su trayectoria literaria, marcada por una "obra sincera y contestataria".

"Recibí este premio con felicidad y sorpresa, no sé cómo llegué a esto ni quiénes me nominaron; es maravilloso porque me lo han dado mis pares. Creo que me lo merezco después de una labor muy larga y más de 30 libros", expresó a Efe Valenzuela.

En la segunda entrega de este premio, que reconoce la obra de autores iberoamericanos con producción en español, el jurado se decantó por la escritora de 78 años que ha publicado más de 30 libros, entre novelas, cuentos, microrrelatos y ensayos.

Valenzuela, que en la ceremonia hizo reflexiones sobre la "posverdad" y el origen de las historias, recibió un estímulo de 30 millones de pesos como parte del premio que entregan la Universidad EAFIT, la Alcaldía de Medellín y el Grupo Argos con sus filiales Celsia y Argos.

Entre sus obras, traducidas a varios idiomas, se destacan "Hay que sonreír", "El gato eficaz", "Novela negra con argentinos" y "La Travesía".

La argentina, luego de declarar que este "es el mejor premio que he recibido en mi vida", indicó que como León de Greiff era un "hombre de tanto humor y tan especial", se permitió "divertirse y no emocionarse" durante la entrega de esta distinción.

El jurado lo encabezó el mexicano Jorge Volpi, autor de novelas como "En busca de Klingsorlo" y "La tejedora de sombras", quien estuvo acompañado por los escritores colombianos Santiago Gamboa y Octavio Escobar, además de Claudia Ivonne Giraldo y Clemencia Ardila, miembros de EAFIT.

Según explicó Escobar, la autora fue elegida por unanimidad por las cualidades de una obra de gran variedad, éticamente comprometida, contestaría y con escritos que cuestionan la realidad.

Valenzuela suma este premio entregado en Colombia a otros reconocimientos como el Gran Premio de Honor de la SADE, el doctorado "Honoris Causa" de la Universidad de Knox y de la Universidad Nacional de San Martín, la Medalla Machado de Assís de la Academia Brasilera de Letras, el Premio Astralba de la Universidad de Puerto Rico y el premio Esteban Echeverría de la Asociación Gente de Letras.

El Premio León de Greiff nació en 2015 en honor al mayor poeta de Medellín, durante la Fiesta del Libro y la Cultura, evento en el que además se estableció que en los años pares la distinción la entregarán a un poeta, mientras que en los impares el reconocimiento será para un narrador.

En 2016, el ganador fue el poeta venezolano Juan Calzadilla, autor de más de 15 poemarios, entre los que destacan "Dictado por la jauría", "Noticias del alud" y "Malos Modales".

La Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, que se inició el pasado domingo y concluirá el 17 de septiembre, tiene a Brasil, con una delegación de 100 personas y una librería de 8.000 volúmenes, como invitada de honor.