Monago reitera que para hablar de presupuestos "antes" se debe reunir a la comisión de seguimiento de las cuentas

15/09/2017 - 9:21

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha reiterado que para hablar de presupuestos con el gobierno autonómico del socialista Guillermo Fernández Vara "antes" debe convocarse a la comisión de seguimiento, creada en la Cámara regional a instancias del Grupo Popular y "como exigencia irrenunciable en la negociación de las vigentes cuentas de la comunidad autónoma".

MÉRIDA, 15 (EUROPA PRESS)

"Las cosas se tienen que valorar como son" y los "engaños no salen gratis", ha señalado Monago en su intervención ante la Junta Directiva Regional del PP, reunida en la tarde de este pasado jueves, día 14, en Mérida (Badajoz).

Al mismo tiempo, ha recordado que los 'populares' tuvieron que reclamar la creación de la citada comisión después de comprobar el "ridículo" grado de ejecución de los presupuestos 2016, que se cerraron "anticipadamente" y que además "no sirvieron para dinamizar la economía y el empleo", informa en nota de prensa el PP autonómico.

Tras afirmar que "no es casual que Extremadura sea la campeona del paro por primera vez en una década", ha apuntado que las inversiones que la Junta "se dejó en el cajón" al "no" ejecutar los presupuestos equivalen a "más de 16.000 empleos que no se crearon en la región en 2016".

En este sentido, ha añadido que, por los datos que según indica han conocido hasta la fecha sobre la ejecución del presupuesto actual, "Vara persiste en los incumplimientos".

"LEALTAD PROBADA" CON EXTREMADURA

"Nuestra lealtad está probada ante los extremeños", ha subrayado Monago, en referencia a la "luz verde" que el PP de Extremadura le dio a las cuentas del Ejecutivo socialista en 2016 y 2017. "En cada negociación conseguimos algo bueno para los extremeños, empezando por la estabilidad de la región", ha añadido.

Al respecto, ha concretado que el PP "evitó a los extremeños de una subida de impuestos de 80 millones de euros" que el gobierno de Vara tenía prevista y también "evitó que se le metiera la mano en el bolsillo a nuestros ayuntamientos". "Evitamos muchas injusticias y defendimos con contundencia en un pacto nuestras infraestructuras productivas y sociales, forzando al gobierno de Vara a desterrar la política de las chinchetas", ha subrayado.

No obstante, Monago ha insistido en que el grado de ejecución presupuestario de 2016 y de la primera mitad del 2017 pone de manifiesto que Vara "no cumple con los acuerdos ni cree en el valor de la palabra" y por ese motivo es "esencial" que "antes de hablar con la Junta del presupuesto 2018, se reúna la comisión de seguimiento porque han intentado engañarnos dos veces y los engaños no salen gratis".

Por otro lado, en referencia a las declaraciones de la portavoz de la Junta acerca de "problemas de agenda" del PP para mantener una reunión sobre las cuentas para el próximo ejercicio, Monago ha comentado que "Rosiña miente". "El primer año Vara me llamó desesperado porque Podemos le dejó tirado", "el segundo año volvió a llamarme" y en ambas ocasiones "nos pusimos a trabajar en el verano". "Esta vez no ha sido así", ha apostillado.

"Se reunieron con Podemos en julio y después del parón veraniego para sembrar castaños se han vuelto a ver", ha comentado y ha defendido que Fernández Vara "está en su derecho de reunirse con quien quiera", aunque "la honestidad dice que habría que contar también con quien te ha ayudado dos veces". "Si tienen que hacer unos presupuestos con Podemos, seguramente serán unos grandes presupuestos para la región", ha ironizado Monago.

IMPUESTO DE SUCESIONES

Entre otros asuntos, José Antonio Monago también ha detallado ante la Junta Directiva Regional de su partido el acuerdo del Comité de Dirección del PP de Extremadura que avanzó el pasado lunes, relativo a la supresión del impuesto de sucesiones. En este sentido, ha explicado que los 'populares' exigirán en la Asamblea autonómica la eliminación de este impuesto "injusto" y "confiscatorio".

El líder 'popular' ha insistido en que la eliminación de este impuesto es una cuestión de "justicia" y ha recordado que, aunque en la legislatura anterior el PP introdujo "importantes mejoras que beneficiaron a la amplia mayoría de los extremeños", ha dicho, "no se pudo eliminar por completo este impuesto porque el PSOE siempre se opuso". "Ha llegado la hora de que se quite", ha insistido.