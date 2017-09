Debate.- Las Corts apoyan la tasa turística con el respaldo de Compromís y Podemos y la abstención del PSPV

15/09/2017 - 10:41

El pleno del Debate de Política General concluyó en la madrugada de este viernes con el apoyo de la Cámara a la implantación de una tasa turística planteada por Podemos que ha contado con el apoyo de Compromís y de cinco diputados no adscritos --los cuatro ex de Cs y la ex de Podemos--, frente a la abstención de PSPV y Ciudadanos y el rechazo del PP.

VALÈNCIA, 15 (EUROPA PRESS)

Este impuesto generó debate tanto dentro como fuera del hemiciclo durante toda la jornada y sobre él había planteadas dos propuestas opuestas por parte de Podemos y del PP.

La de Podemos planteaba instar al Consell a que impulse un impuesto sobre la actividad turística que contribuya a mejorar los servicios a los turistas y las infraestructuras turísticas, el fomento y desarrollo del propio sector y el impulso de buenas prácticas.

La del PP, por su parte, instaba precisamente a lo contrario, a "oponerse clara y directamente a la tasa turística", y fue rechazada en bloque junto al resto del millar de propuestas de los 'populares', a los que el resto de grupos afearon haber presentado iniciativas "al peso" para boicotear el debate.

Según confirmaron fuentes parlamentarias a Europa Press, los grupos estuvieron trabajando durante la jornada sobre la propuesta de Podemos para conseguir una iniciativa que generase un mayor respaldo, aunque finalmente no fue posible. El resultado final mostró la división de la cámara, con 35 votos a favor, 29 en contra y 32 abstenciones.

Otra de las propuestas que suscitó interés fue la planteada, también por Podemos en la que se proponía instar al Consell a incluir el sistema SDDR de depósito, devolución y retorno de envases, que fue rechazada al contar solo con los votos de Compromís y Podemos.

También se aprobó una propuesta de resolución de Ciudadanos para revisar en los presupuestos de 2018 el impuesto de sucesiones y donaciones, y el de patrimonio, gracias al apoyo del PP y Podemos.