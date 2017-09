Colomer sobre la tasa turística: "Nada puede ni debe hacerse sin el consentimiento del sector"

15/09/2017 - 11:44

El secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, ha señalado este viernes, respecto a la posibilidad de aplicar una tasa turística, que "nada se puede ni debe hacerse sin el consentimiento, la complicidad y el guión del propio sector turístico, que ya está acosado por una presión fiscal suficientemente elevada".

CASTELLÓN, 15 (EUROPA PRESS)

Colomer se ha manifestado así ante los medios, antes de participar en el desayuno empresarial Bankia Mediterráneo, que se ha celebrado en Castellón al ser preguntado por el apoyo de las Corts a la implantación de una tasa turística planteada por Podemos que contó con el apoyo de Compromís y de cinco diputados no adscritos --los cuatro ex de Cs y la ex de Podemos--, frente a la abstención de PSPV y Ciudadanos y el rechazo del PP.

Al respecto, el secretario autonómico ha mostrado "máximo respeto a lo que aprueben los grupos y a todo aquello que se produzca y se forje en el parlamento valenciano, que es donde reside la soberanía popular".

A partir de ahí ha destacado que la posición del PSPV ha sido la de no contemplar la tasa "porque pensamos que los caladeros de nuevos ingresos están en la persecución de la economía sumergida y en aflorar todo aquello que forma parte del intrusismo profesional y la competencia desleal y creemos que nada puede ni debe hacerse sin el consentimiento, la complicidad y el guión del propio sector turístico que ya está muy acosado por una presión fiscal suficientemente elevada".

Por tanto, el responsable de Turismo en la Comunitat Valenciana ha subrayado que "los debates siempre enriquecen y tenemos que escuchar muchos argumentos, al sector, a la sociedad y, a partir de ahí, sacar conclusiones".

En cuanto a la propuesta de Podemos, ha explicado que "habrá que ver el tenor literal y el recorrido que va a tener".

En este sentido, considera que si se trata de abrir un debate y una reflexión, "nosotros y cualquier interlocutor, en el amplísimo ecosistema del mundo y de la economía y de la sociedad turística, participaremos aportando argumentos, datos y aquello que entendemos que conviene más a un sector que es estratégico y fundamental y que se está consolidando, pues recién sale de una crisis muy fuerte", por lo que -ha advertido- "hay que abordar esta cuestión con mucha sensibilidad".

"POSICIONAMIENTOS DISPARES"

Preguntado si el votó a favor de Compromís y la abstención del PSPV a la propuesta de Podemos supone una fisura dentro del Gobierno valenciano, Colomer ha indicado que es un tema de "suficiente profundidad" como para que, en un momento dado, pueda presentar "divergencias o puntos de vista dispares". Además --ha dicho-- "es un tema muy recurrente, que nos lleva acompañando durante muchísimos meses y es lógico que haya posicionamientos dispares".

"Creo que hay que normalizar esa percepción diversa y matizada de los temas", ha concluido.