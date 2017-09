La Unión urge la declaración de las plagas de gusano de alambre y el mosquito de trigo "para poder quemar los rastrojos"

15/09/2017 - 12:04

La organización agraria La Unión ha reclamado la "declaración urgente" de las plagas del gusano de alambre y del mosquito de trigo, con el objetivo de "para poder quemar los rastrojos".

MÉRIDA, 15 (EUROPA PRESS)

Así lo ha reclamado el secretario técnico de La Unión, Luis Cortés, en rueda de prensa este viernes en Mérida, en la que ha explicado que las zonas cerealistas de la Campiña y de Tierra de Barros "están infectadas desde hace varios años" de dos plagas que afectan a estos cultivos, tanto el mosquito del trigo como el gusano de alambre, que "causan importantes daños en los cereales de estas dos comarcas".

Según ha explicado Cortés, en Extremadura existen unas 11.500 explotaciones afectadas por estas plagas, y para evitar los daños "se puede apostar por intensos tratamientos con insecticidas o prevenir las plagas con quemas controladas de los rastrojos que se encuentren infectados"

Ante esta situación, La Unión ha aseverado que "es obligación" de la Junta de Extremadura, a través de su Servicio de Sanidad Vegetal, el control a través de prospecciones, de la evolución de estas plagas que causan importantes daños económicos a los productores.

Ha añadido que en 2016, la Junta de Extremadura declaró la existencia de estas dos plagas y por lo tanto se autorizó la quema controlada de rastrojos una vez concluyó el periodo de peligro alto de incendios, una medida que permitió que "el invierno pasado y esta primavera los cereales han estado más sanos" y por lo tanto la cantidad de insecticida utilizado "ha sido mucho menor y las producciones no se han visto tan afectadas por las plagas".

"No entendemos el motivo por el cual este año el Servicio de Sanidad Vegetal no ha declarado la existencias de ambas plagas", ha señalado Luis Cortés, quien ha añadido que "se ha podido comprobar" en el campo la existencia de éstas, y "por tal motivo no quieren autorizar la quema de rastrojos por motivos fitosanitarios como contempla la normativa comunitaria".

Por todo ello, La Unión de Extremadura ha reclamado la "declaración inmediata" de las existencia de las plagas del mosquito del trigo y del gusano de alambre y que por lo tanto "se autorice antes de que acabe el mes septiembre la quema controlada de rastrojos en las comarcas de la Campiña y Tierra de Barros".

En este punto, Luis Cortés ha advertido de que si para esta fecha la Junta de Extremadura no ha publicado la autorización, la Unión de Extremadura convocará un acto de protesta a las puertas de la Consejería de Agricultura para expresar su "rechazo por la no aprobación de estas medidas que previenen las plagas y enfermedades, ahorran consumo de fitosanitarios y mejora la renta de los agricultores".