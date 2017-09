Murgui dice a Cs que también les cederían espacio para charla sobre unidad de España en aras de la libertad de expresión

15/09/2017 - 12:39

Saavedra sostiene que "la libertad de expresión deja de existir cuando se dan opiniones por cauces ilegítimos como un referéndum no autorizado". "Son bastante francos en este asunto", contesta él

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social del Ayuntamiento de Madrid, Nacho Murgui, ha contestado a Ciudadanos que a ellos también se les cedería un espacio municipal si lo solicitaran para dar una charla sobre "la unidad de España, el calentamiento global" o lo que quieran, en aras de la libertad de expresión.

Murgui ha contestado así en la comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, donde la concejala de Cs Silvia Saavedra ha preguntado por la cesión de la Nave de Terneras para un acto pro 1-O.

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha confirmado minutos después a la prensa que el Ayuntamiento presentará a lo largo de la mañana de este viernes las alegaciones al auto que suspende cautelarmente el acto. Por otro lado, la alcaldesa, Manuela Carmena, ya avanzó que ese acto no se celebraría finalmente en un espacio municipal, aunque las alegaciones municipales fuesen admitidas.

Sobre los criterios de cesión de la Nave de Terneras, Murgui ha explicado que fueron los "mismos que se siguen siempre", como no interferir con otros actos programados y descansando en la legislación vigente (ley de Patrimonio de las administraciones". Dicha cesión se hizo a La Comuna, que sí se encuentra en el registro de asociaciones municipales, ha confirmado el delegado.

Silvia Saavedra, en una tensa intervención en la que ha ido levantando la voz gradualmente, ha preguntado al concejal Murgui qué piensa el Gobierno municipal del referéndum independentista y "por qué querían ceder un espacio propiedad de todos los madrileños para celebrar un acto que sirve para fomentar la participación en el referéndum".

La edil ha añadido que si no se celebra en Nave de Terneras no es por una decisión del Ejecutivo municipal, sino por orden judicial, lo que le ha llevado a preguntar por las razones por las que se oponen al auto alegándolo para que se levante la suspensión. Tanto Maestre como Carmena ya declararon que la petición y autorización para la cesión del espacio se produjo antes del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la suspensión de la ley del referéndum aprobada por el Parlament.

Saavedra ha considerado que esa cesión es "ilegal por forma y fondo". Por forma porque el reglamento de participación ciudadana exige que las cesiones vayan destinadas a asociaciones declaradas de utilidad pública y "La Comuna y Madrileños por el Derecho a Decidir o cuatro gatos por el derecho a decidir no lo es". En este punto, Murgui le ha aclarado que sí se encuentra en el registro de asociaciones municipales

En cuanto a un supuesto problema de fondo, Silvia Saavedra ha argumentado que el acto "no es un debate de ideas sino un mitin sobre ese referéndum ilegal que quiere romper España". "Eso no es libertad de expresión, la libertad de expresión deja de existir cuando se trata de dar opiniones por cauces ilegítimos como un referéndum que no está autorizado por el Gobierno", ha lanzado.

Su intervención en este punto de la comisión ha terminado señalando a Murgui y a los otros concejales presentes de Ahora Madrid conminándoles a no acudir al acto del domingo. "¡No les quiero ver en ese acto propagandista por deber y lealtad institucional!", les ha exigido.

"Ustedes son bastante francos en este asunto", ha contestado Nacho Murgui, que le ha planteado que si Ciudadanos quiere conocer la posición de Ahora Madrid sobre el referéndum lo podía haber hecho preguntando por eso en la comisión o si "tenía necesidad de soltar una inflamada soflama sobre la unidad de la patria" se le podría dar cauce mediante la cesión de un espacio municipal.

"No sé si este es el lugar más adecuado pero pueden solicitar un local municipal para organizar una charla sobre la unidad de la patria", que el Gobierno municipal cedería para "garantizar la libertad de expresión y el diálogo, como no podía ser de otra manera".

En cuanto a la cesión de la Nave de Terneras, el también segundo teniente de alcalde ha señalado que "por supuesto que están de acuerdo" con dicha cesión y que asumen y acatan el auto judicial, que será alegado. En este punto, Murgui le ha transmitido a Saavedra que la libertad de expresión es especialmente interesante cuando no se está de acuerdo con el otro.