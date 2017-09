Socialistas europeos abogan por "fortalecer" la PAC y "evitar" futuras disminuciones presupuestarias en su financiación

La eurodiputada del PSOE Clara Aguilera ha señalado que el Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas&Democrátas en el Parlamento Europeo se han puesto como objetivo "fortalecer" la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea (UE) así como "evitar" futuras disminuciones presupuestarias en su financiación.

Así lo ha indicado Aguilera a los medios previo al comienzo de la jornada 'Retos del sector agroalimentario de la Unión Europea', que se celebra este viernes en la localidad de Sevilla, quien ha destacado que hay "cierta incertidumbre" sobre la financiación futura de esta PAC, que actualmente "absorbe el 40 por ciento de la dotación presupuestaria de la UE".

La eurodiputada, quien ha estado acompañada por el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro; el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, así como el eurodiputado y exministro de Agricultura de Italia, Paolo de Castro, ha recalcado la "gran oportunidad que suponen jornadas como ésta para poder avanzar en una posición común con respecto al futuro de la PAC".

"No es un acto en sí para socialistas sino que es un acto abierto al sector pues queremos conocer la opinión de todos los eslabones del sector agroalimentario como pueden ser producción, comercialización, cooperativas, minoristas, consumidores, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y así realizar una mejor reflexión sobre retos que se plantean en el marco de la PAC", ha abundado Aguilera.

En este sentido, la eurodiputada ha apuntado que el grupo europeo socialista se encuentra "en pleno debate" y es "pronto" para avanzar decisiones que van en la línea de "plantear una modificación inmediata de la PAC o relegar ésta en los próximos años una vez veamos mejor sus resultados".

De esta manera, Aguilera ha reseñado que lo que "sí está previsto" es que el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, saque una comunicación en noviembre invitando a iniciar un debate abierto sobre el futuro de la PAC, así como que este 2018 "se estudie el marco financiero plurianual toda vez que en 2021 cuando no esté Reino Unido y se pierdan sus ingresos, hay que analizar como afecta esto a la PAC".

En ese aspecto, ha indicado que ante otras preocupaciones de la UE como la seguridad o el control de la fronteras, existe "la incertidumbre" de que "se retraigan fondos de la PAC para destinarla a otras políticas".

"De hecho, el comisario europeo de Economía y Sociedad Digital, Günther Oettinger, ha lanzado cinco propuestas, de las que cuatro, se centran en quitar dinero a la PAC", ha lamentado la socialista, quien ha subrayado que su grupo europarlamentario tiene que "trasladar a la sociedad que es necesario una PAC fuerte, ya que ésta no es una batalla de agricultores, sino una batalla contra la lucha contra el cambio climático, por tener productos asequibles en la UE y un medio ambiente no deteriorado, así que no es el momento de quitarle recursos a la PAC".

PRORROGAR LA PAC HASTA 2024

Por su parte, el consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, ha subrayado la importancia de que "es necesario prorrogar la PAC actual y ampliar el marco hasta 2024, ante el período de incertidumbre que ha generado el Brexit". De esta forma, la nueva política europea comenzaría a aplicarse a partir de 2025.

Sánchez Haro ha afirmado que la ampliación de la PAC debería conllevar "una aportación adicional de presupuesto", por ejemplo, para compensar el hueco que pueda dejar en la UE este país con 65 millones de habitantes y el 16 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) europeo. Su salida del marco comunitario "genera grandes cambios de equilibrio", ya que no contar con este estado miembro implicaría una reducción inicial del presupuesto de la PAC de entre 3.600 y 3.900 millones de euros.

De otro lado, el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, ha reseñado la importancia "de debatir los retos del sector agroalimentario, un sector que es importantísimo en España, pues supone el diez por ciento del PIB del sector alimentario y más dos millones y medio de empleos".

En esa línea, Cabanas ha reseñado en la importancia de "mantener" esa PAC para "garantizar" los actuales niveles de producción. "Queremos que siga estando vigente el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que regula la PAC, pues tenemos que seguir produciendo a precios razonables y para eso es fundamental contar con una agricultura y una PAC fuerte que nos permita mantener ese tejido social en nuestras zonas rurales", ha abundado.

Finalmente, el eurodiputado Paolo de Castro ha destacado el reglamento 'Ómnibus' --posición del Comité Especial de Agricultura de la UE para la reforma y simplificación de la PAC-- que se encuentra en su fase final de estudio para "reforzar todos los instrumentos de la organización del mercado y hacer las empresas del sector agroalimentario más fuertes y competitivas".

"Hay que luchar la simplificación de la PAC para evitar un exceso de burocracia y defender un sector que está resistiendo a la crisis y que además supone una importante cuota de las exportaciones de la economía europea, pues, en ese aspecto, la UE exporta más productos agroalimentarios que los Estados Unidos".