Martínez-Almeida pone en duda que tras la declaración de Mato y Mayer este lunes, Carmena "siga manteniendo esa mentira"

15/09/2017 - 13:19

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que Carmena miente y "construye un artificio" al asegurar que los ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer no están imputados, y que después de que declaren este lunes, se comproborá si lo sigue "manteniendo".

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Las declaraciones del portavoz popular llegan después de que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, haya reiterado que los ediles Mato y Mayer, que declaran este lunes acusados de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario tras denunciar ante la Fiscalía el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Mutua Madrid Open, "no están imputados".

"No hay nada más que seguir un poco el procedimiento judicial para saber que esos compañeros no están imputados. No tengo más que decir", ha expresado la regidora.

Ante esta afirmación, José Luis Martínez-Almeida ha asegurado que "cuando Manuela Carmena vea el papelito el lunes que viene, que tienen que firmar sus ediles diciendo que tienen derecho a no declarar contra sí mismos, que necesitan abogado... veremos si sigue sosteniendo esta mentira, que lleva sosteniendo desde que se conoció la imputación".

Además, el portavoz del PP en el Consistorio, ha pedido a la regidora que "no se aisle de lo que se piense en la calle", porque "la gente en la calle sabe que están imputados".