Oltra cree que se debe reflexionar sobre la tasa: "No puede ser un escenario de café para todos igual"

15/09/2017 - 13:20

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, se ha pronunciado este viernes sobre el apoyo de las Corts Valencianes a la tasa turística, en el Debate de Política General, una materia sobre la que considera que se debe "reflexionar" porque, según ha recalcado, "no puede ser un escenario de tasa o café para todos igual". Así, ha hecho hincapié en que se trata de una propuesta "abierta", ni "cerrada ni tasada", sobre la que se abrirá una reflexión y actuarán en consecuencia.

VALÈNCIA, 15 (EUROPA PRESS)

Oltra se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, después de que el pleno del Debate de Política General concluyera en la madrugada de este viernes con el apoyo de la Cámara a la implantación de una tasa turística planteada por Podemos que ha contado con el apoyo de Compromís y de cinco diputados no adscritos --los cuatro ex de Cs y la ex de Podemos--, frente a la abstención de PSPV y Ciudadanos y el rechazo del PP.

En este marco de criterios encontrados en la Cámara, la vicepresidenta, no obstante, rechaza que la disparidad pueda ser fruto de división en el seno del Consell apoyado parlamentariamente por Podemos. "Siempre hemos solventado muy bien nuestros debates porque cuando hay más opinión hay más riqueza", ha defendido, para añadir que el actual gobierno tiene la capacidad de convencerse y escucharse. "Me parece una manera de actuar muy unida", ha dicho, para mostrarse "absolutamente convencida de que no habrá división".

Ahora, según ha puntualizado, el Consell recibirá la resolución de las Corts, y "como todas", y con el "respeto" debido al legislativo, la "estudiará" y la tratará "con el respeto" que se merece. En esta línea, ha subrayado que ahora, en la Comunitat, al haberse acabado la etapa de mayorías absolutas, se produce un "debate de ideas" y, en función de ello, el gobierno autonómico actúa.

Preguntada específicamente por si "tasa sí o no", Oltra ha considerado que "el sí y el no, no siempre dan respuestas a todo" y se ha formulado una serie de interrogantes, por ejemplo, cuándo se aplicaría; sobre qué contenidos; si será plana para todos o tendrá en cuenta las diferentes realidades turísticas o si será la misma para todo el territorio de la Comunitat, interior o costa.

En esta línea, ha recordado que existen territorios en España donde ya está implantada esta tasa y que en Europa es "muy habitual" acudir a un establecimiento y que cobren por pernocta. En todo caso, ha insistido en que, por ejemplo, no es lo mismo dormir en un hotel de cinco estrellas que en una casa rural, ni en una zona turística que otra despoblada.

Por ello, ha reiterado que en este marco "de diversidad y complejidad", considera que se debe hacer primero una reflexión sobre "la realidad diversa del territorio" y del turismo que visita la Comunitat porque "no puede ser un escenario de tasa o café para todos igual".

"REFLEXIÓN BUENA"

En esta línea, ha recalcado que no se puede, en este momento, "responder con un sí o no a algo que tiene esta complejidad", porque se debe estudiar. Preguntada por si la reflexión habrá concluido antes de presentarse la Ley de Acompañamiento de los presupuestos, para ver si se incluye con vistas a las próximas cuentas, ha concluido que la reflexión "debe ser buena".

"A veces no por ir más deprisa se corre más", ha advertido, para insistir en que este tema "tiene una complejidad y muchas posibles arquitecturas". Por ello, sostiene que esa reflexión debe ser "buena, atender a toda la complejidad". "Nosotros no somos lentos; cuanto antes se pueda hacer, mejor, pero entre la calidad y la prisa elegiremos la calidad", ha avisado.