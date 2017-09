Cs llama a Espadas a reconsiderar el proyecto de la Puerta del León y a "no creer que se es superior a Icomos"

15/09/2017 - 13:54

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha realizado un llamamiento al alcalde hispalense, el socialista Juan Espadas, y al concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz (PSOE), para que "reconsideren" el proyecto de nuevos accesos del Real Alcázar por la Puerta del León tras el informe del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos por sus siglas en inglés).

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

"Debemos tener humildad y no creer que somos superiores a Icomos", advierte Millán, a preguntas de los periodistas, tras asistir a un recorrido de prueba sobre la nueva línea Este de Tussam. El edil señala que el Patronato del Real Alcázar "no ha tenido en cuenta como debe" en la reunión de su consejo de gobierno celebrada el jueves el informe de Icomos, "un comité de expertos de prestigio mundial al que la Unesco atiende para la tutela de los bienes Patrimonio de la Humanidad". "Creo que no se le prestó la atención debida", sentencia.

Por ello, recuerda que el informe habla de "reconsiderar el proyecto, algo que no supone un mero retoque o un maquillaje de éste". "Icomos es claro y dice que hay cuestiones incompatibles con mantener al Alcázar dentro de la lista de inmuebles patrimonio de la humanidad", advierte.

Así, llama al alcalde y Muñoz a que reconsideren el asunto y a "que tengamos humildad y no creer que somos superiores a Icomos". "Sevilla merece que el Alcázar esté bien gestionado y no tolerar esas bochornosas colas o que se vaya la luz y se hagan entradas a manos, porque no merece una gestión que no sea excelente", subraya Millán.

El responsable municipal de Cs indica que su formación seguirá en la línea de defender que se atienda el informe de Icomos y mantiene que la gestión de inmueble histórico es "muy mejorable", recordando la petición de dimisión de su directora, aunque reconoce que está en "franca minoría" para que esta propuesta sea tenida en cuenta.

"El gobierno rechazó de plano la petición de Cs y sería inútil mantener una reivindicación diaria, pero esperamos que se reconduzca el criterio al margen de cuestiones personales", agrega Millán, que espera un giro en la seguridad, que queda "en muy buenas manos" con el Cecop.