Collboni (PSC): Si el acuerdo respeta el informe municipal no pone en riesgo la coalición

15/09/2017 - 14:03

El segundo teniente de alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, ha asegurado este viernes que, si el acuerdo que anunció la alcaldesa, Ada Colau, este jueves con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, respeta el informe del secretario municipal, no se pone "en riesgo ninguna coalición", en referencia a la que el PSC mantiene con BComú en la ciudad.

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

Ha asegurado en declaraciones a los medios que desconoce los detalles del acuerdo, pero ha garantizado: "Nuestro compromiso es el de respetar lo que dice el secretario, de que no se pueden ceder locales municipales ni medios materiales. Ese es el compromiso que tenemos como Gobierno".

El líder municipal socialista ha destacado que este acuerdo no ha pasado por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento y no ha habido ningún acto reglado, por lo que concejales del ejecutivo no conocen este acuerdo, incluido él, ha señalado Collboni.

BComú y el PSC mantienen posiciones distintas sobre el proceso soberanista, el referéndum y la solución que requiere la situación política en Catalunya, ha recordado Collboni, y ha insistido en que, si el acuerdo respeta las leyes y las sentencias judiciales y no pone en riesgo ni la institución ni sus trabajadores, "no tiene por qué haber más repercusión".

Ha señalado que el compromiso del Gobierno municipal pasa por respetar la legalidad y la libertad de expresión, algo que ha dicho que es difícil en este momento, pero ha reiterado: "Lo que vamos a hacer es respetar el Estado de derecho, las leyes y las sentencias judiciales, y hacerlo compatible con la libertad de expresión".