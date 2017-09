El concejal Manuel Rodríguez podría dejar su acta en el Ayuntamiento de Huesca o mantenerse como no adscrito

15/09/2017 - 14:02

Manuel Rodríguez podría dejar su acta o mantenerse como concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Huesca, tras la destitución de sus responsabilidades en el consistorio oscense por decreto del alcalde, el socialista Luis Felipe.

En concreto, el alcalde ha destituido al concejal de sus cargos como tercer teniente de alcalde, miembro de la Junta de Gobierno Local y como responsable del área de Igualdad, Migraciones y Cooperación al Desarrollo, así como de la Salud. Posteriormente, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Teresa Sas, justificaba la decisión en la pérdida de confianza en el concejal.

En declaraciones a los medios de comunicación, Manuel Rodríguez ha afirmado que no entiende las formas de su destitución y ha insistido en que no está dispuesto a soportar críticas como las que realizó la portavoz socialista, argumentando que su cese viene motivado por no haber cumplido con los objetivos previstos.

"La portavoz del grupo sale diciendo que el alcalde ha perdido la confianza en mi persona y puede ser, pero a renglón seguido dijo que no he cumplido con los objetivos de mi área y eso te hiere un poco más".

Ha asegurado que antes de ser cesado ya había transmitido al alcalde su voluntad de dejar el grupo Socialista y pasar a ser concejal no adscrito debido a las discrepancias continuas en el grupo y a este respecto ha afirmado que "he tenido discrepancias desde el minuto cero, incluso en la campaña".

ACCIONES LEGALES

Rodríguez ha explicado que estudia emprender acciones legales contra el alcalde Luis Felipe y también contra la portavoz socialista, Teresa Sas, quienes habrían puesto en duda su actividad al frente del área de Derechos Sociales.

Asimismo, está valorando la opción de dejar su acta de concejal, pero también la de permanecer como concejal no adscrito, decisión que depende del informe que está elaborando en el Ayuntamiento sobre sus derechos y obligaciones.

"Si puedo luchar y quedarme y hacer algo por los ciudadanos, seguro que me quedo", ha manifestado, para aclarar que ha pedido un informe al secretario "para saber mis derechos y mis obligaciones en cualquiera de los dos casos y veré si tengo opción de hacer algo por la gente y, si no, me iré a mi casa". Además, ha deseado que la persona que le sustituya esté "comprometida" y trabaje "por los ciudadanos".