Rodríguez pide investigar y "llegar a las últimas consecuencias" tras sobreseimiento de la causa contra Clavero

15/09/2017 - 14:19

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha saludado este viernes que el Juzgado de Primera e Instancia e Instrucción de Ubrique (Cádiz) haya acordado el sobreseimiento de las actuaciones iniciadas contra el activista de Ecologistas en Acción Juan Clavero, al tiempo que ha reclamado que se investigue qué ha ocurrido "y que se llegue a las últimas consecuencias para que se vea quién en esta provincia tiene prácticas mafiosas de hace años para tratar de reprimir y perjudicar a quienes defienden lo común".

CÁDIZ, 15 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado la líder andaluza de la formación morada, en declaraciones a los periodistas en Cádiz, después de que el citado juzgado haya acordado el sobreseimiento de las actuaciones con respecto a Juan Clavero y haya ordenado "levantar cualquier medida cautelar que se hubiera acordado contra el mismo", así como que se le devuelva "cualquier cantidad de dinero que se le haya intervenido", todo tras haber sido detenido por un posible delito contra la salud pública en agosto después de que agentes de la Guardia Civil localizaran droga en el vehículo que conducía.

Teresa Rodríguez ha advertido que "es gravísimo que en este país, en el siglo XXI y en plena democracia, que militantes ecologistas, activistas que defienden lo común y los caminos públicos en la sierra de provincia de Cádiz, tengan consecuencias y haya sabotajes directamente por parte de quien tiene intereses de seguir apropiándose de vías pecuarias".

"No lo vamos a consentir", ha garantizado la dirigente gaditana, quien ha recordado que desde Podemos "no tuvimos duda desde el primer momento de que Clavero era inocente" mientras ha censurado que "no todo el mundo tuvo esa determinación para defenderle y hubo mucho silencio cómplice de lo que ocurría".

Tras defender que los representantes públicos deben defender a quien defiende lo común, Rodríguez ha exigido que ahora se investigue qué ha ocurrido "y que se llegue a las últimas consecuencias para que se vea quién en esta provincia tiene prácticas mafiosas de hace años para tratar de reprimir y perjudicar a quienes defienden lo común".