C-LM lamenta que Tejerina no visitara este jueves los embalses de cabecera del Tajo, "una auténtica cloaca"

15/09/2017 - 14:26

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha insistido en que deben visitarse los pantanos de cabecera del río y la cuenca del Tajo Medio, a su paso por ciudades como Talavera de la Reina o Toledo, para hablar de caudales ecológicos. "La ministra --en alusión a la de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina-- decía que los había garantizado y por eso la remití a que los viera, hablan de caudales ecológicos cuando son una auténtica cloaca".

ALBACETE, 15 (EUROPA PRESS)

La titular de Fomento ha hecho estas declaraciones durante su visita a la Feria de Albacete para reunirse con las mujeres de la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de mama y ginecológico de Albacete (AMAC), donde ha estado acompañada por el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando.

Según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, García Élez se ha referido a la visita de este jueves de la ministra a la provincia de Guadalajara para señalar que "estando en Castilla-La Mancha podía haber aprovechado para visitar los pantanos de cabecera y así poder hablar de caudales ecológicos".

La consejera de Fomento ha lamentado que, en un año, los embalses de Entrepeñas y Buendía hayan perdido más de 210 hectómetros cúbicos, por lo que "no es de recibo que la ministra venga a Castilla-La Mancha, a Guadalajara, una provincia que sufre la falta de agua y diga que ahora mismo no hay trasvase, porque lo que nosotros queríamos es que también dijera que no hay trasvase ahora pero tampoco en un futuro, algo por lo que el Gobierno de García-Page está peleando y seguimos reivindicando".

"Defendemos de forma clara el agua, porque genera economía y riqueza y así lo consideramos todos los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha. No puede ser que unas regiones crezcan por encima de otras con un recurso que sale de aquí y que falta aquí", ha insistido.

Asimismo, respecto a la falta de inversiones en cada ejercicio presupuestario, la consejera de Fomento ha dicho que "lo que hace el Gobierno regional es intentar solventar esa falta de inversión a nivel nacional, hasta el momento con más de 65 millones de euros invertidos en la zona de los pueblos ribereños frente a los tres aportados por el Gobierno regional como compensación al trasvase, según dicen".

"No queremos percibir esa compensación por el trasvase, sino que el agua se quede en la cuenca cedente y en los pueblos ribereños, esa es y será nuestra petición", ha concluido.