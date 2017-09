PSOE muestra su apoyo a los afectados "ante la mala gestión del Gobierno de La Rioja en la Renta de Ciudadanía

15/09/2017 - 14:32

El PSOE de La Rioja muestra su apoyo a entidades sociales, colectivos profesionales y ciudadanos "ante su denuncia de la mala gestión del Gobierno de La Rioja de la Ley de Renta de Ciudadanía" y exige "la convocatoria inmediata" del Consejo Riojano de Servicios Sociales para que el ejecutivo informe adecuadamente de la situación y de cómo está afectando a la ciudadanía más vulnerable y a los profesionales de los Servicios Sociales.

LOGROÑO, 15 (EUROPA PRESS)

En la tarde de ayer se realizó una concentración organizada por asociaciones de vecinos de Logroño y a la que acudieron vecinos, entidades sociales, el Colegio Oficial de Trabajo Social de La Rioja y sindicatos, en la que se denunciaba "la mala gestión del Gobierno de José Ignacio Ceniceros respecto a la puesta en marcha de la Ley de Renta de Ciudadanía, que entró en vigor el pasado 5 de septiembre sin que el Gobierno haya previsto el desarrollo reglamentario necesario para dar respuesta a las solicitudes de la ciudadanía".

El PSOE de La Rioja acudió a esta concentración para mostrar su apoyo a las reivindicaciones de estos vecinos y movimientos vecinales y sociales, "por estar de acuerdo con sus demandas y denuncias", tal como se expresó en la rueda de prensa ofrecida por la diputada socialista Ana Santos el pasado 4 de septiembre.

Desde el PSOE de La Rioja "compartimos estas exigencias al ejecutivo riojano y continuaremos vigilantes para que la Ley de Renta de Ciudadanía comience a aplicarse en La Rioja de manera adecuada".

Respecto al anuncio de que el Gobierno ha actualizado 1.600 ayudas de IMI a las cuantías que marca la nueva Ley de Renta de Ciudadanía, el PSOE de La Rioja reitera que "esta medida es insuficiente y tibia y que la inacción del Gobierno de La Rioja en torno a la Renta de Ciudadanía va a generar que muchos hogares riojanos que carecen de otros ingresos y que reúnen los requisitos para cobrar la Renta de Ciudadanía vayan a verse obligados a esperar hasta nueve meses para ver cómo se hace efectivo su derecho".

Los socialistas riojanos critican que, desde los primeros momentos de entrada en vigor de la Ley de Renta de Ciudadanía, el Gobierno riojano "no ha informado adecuadamente, ni a la ciudadanía ni a los usuarios, de las consecuencias de la entrada en vigor de la Ley. Entrada en vigor para la cual no se habían preparado adecuadamente, por no haber desarrollado el reglamento necesario para su puesta en marcha".

"El descontento generado entre entidades sociales, profesionales y ciudadanos por todos estos hechos se manifestó a través de la concentración que tuvo lugar ayer frente al palacete".

Para el PSOE La Rioja "no cabe mantener el actual nivel de desinformación respecto a la entrada en vigor de la Ley de Renta de Ciudadanía, la inacción del Gobierno al respecto y como este hecho está afectando a que se hagan efectivos derechos fundamentales de ciudadanía de los riojanos".

Por todo ello, desde el PSOE de La Rioja "solicitamos la convocatoria urgente del Consejo Riojano de Servicios Sociales para que el Gobierno de La Rioja informe a entidades, municipios y afectados de la situación real en la que se encuentra el desarrollo reglamentario de la Ley y las consecuencias que su falta de responsabilidad tendrán para la ciudadanía más vulnerable".