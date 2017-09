Las pymes aragonesas reciben asesoramiento para entrar en la Industria 4.0

15/09/2017 - 14:54

El Gobierno aragonés, el Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA) y la Cepyme-Aragón aúnan esfuerzos para asesorar a las pymes aragonesas en su introducción a la Industria 4.0. En sesiones informativas y dando a conocer las ayudas que tienen a su disposición, pretenden concienciar a las empresas de la importancia de sumarse a esta cuarta revolución industrial.

ZARAGOZA, 15 (EUROPA PRESS)

Así lo han explicado en declaraciones a Europa Press representantes de las citadas entidades, antes de participar este viernes en una jornada en la sede de Cepyme en Zaragoza en la que se ha aprovechado para presentar el programa 'Activa Industria 4.0', que forma parte de la iniciativa Industria Conectada 4.0 del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Estrategia Aragón Industria 4.0 del Gobierno de Aragón.

El secretario general de Cepyme-Aragón, Carmelo Pérez, ha subrayado la importancia que tiene para "el futuro de la competitividad" de la economía que las empresas conozcan las nuevas herramientas de la Industria 4.0 y todas las oportunidades que ofrecen. Por ello, se realizan estas jornadas, en las que también se trasladan las ayudas que tiene en marcha el Ejecutivo central y autonómico para que las pymes avancen en esta digitalización.

Carmelo Pérez ha evidenciado que el tejido empresarial aragonés está conformado por pymes, pero ha afirmado que tienen un nivel de competitividad "medio-alto", en comparación con las del resto del país. "Esto significa que nuestras empresas no lo están haciendo tan mal y son conscientes de que hay un dinamismo y una evolución de la que no pueden estar al margen".

Esto se demuestra, ha continuado, en que muchas pymes aragonesas han entrado en esta cuarta revolución a través de la inversión que han hecho en innovación durante los últimos años, aunque no sean conscientes de la denominación Industria 4.0. "Están incorporando esas herramientas de digitalización que les aportan un plus de competitividad, porque está claro que si una empresa no lo hace su futuro va a ser mucho más negro".

"Con estas jornadas, lo que queremos es recalcar a las pymes que esta innovación es importante, que deben seguir por este camino porque eso es lo que hace que puedan ser competitivas y que puedan ganar la batalla del día a día", ha relatado.

SECTOR DEL AUTOMÓVIL

El director general de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía del Gobierno de Aragón, Fernando Fernández, ha precisado que el sector del automóvil es puntero en esta cuarta revolución industrial, dado su alto grado de digitalización. Aunque ha incidido en que es un tema "muy horizontal" que, de una forma u otra, afecta a todos los grupos productivos.

"La industria europea sólo puede competir con los países 'low cost' --con industrias con costes de producción muy bajos-- si se digitaliza y profundiza en la industria 4.0". En este contexto, el Ejecutivo aragonés decidió poner en marcha la Estrategia Aragón Industria 4.0 y en los últimos meses ha organizado varias mesas redondas y encuentros con agentes sociales.

"En estas reuniones hemos constatado la necesidad de potenciar la capacidad tecnológica de los aragoneses, necesitamos más gente que sepa programar y moverse en un entorno digital, y sensibilizar y ayudar a las empresas a que empiecen en este proceso y lo comprendan", ha apuntado Fernández.

'ACTIVA INDUSTRIA 4.0'

Con el Ministerio de Industria, el Gobierno de Aragón está impulsando el programa 'Activa Industria 4.0' que ha sido presentado a las pymes de la Comunidad este viernes. Esta iniciativa está disponible desde este miércoles en todas las comunidades autónomas tras la firma de unos convenios, que contemplan la cofinanciación de las iniciativas y la colaboración público-privada para su desarrollo. El plazo de solicitud de las ayudas estará disponible hasta el 22 de septiembre.

Esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de cuatro millones de euros en subvenciones y está dirigido a más de 370 empresas industriales en el conjunto de las 17 comunidades autónomas, busca fomentar la digitalización y mejorar la competitividad de las empresas industriales.

Uno de los instrumentos para pymes que se ha lanzado con este programa ha sido la Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada (HADA) con la que las empresas, respondiendo a un cuestionario de 68 preguntas que se puede encontrar en 'aragonindustria40.es', reciben un informe que les ayuda a diagnosticar su situación.

Otro instrumento, que Fernando Fernández ha dado a conocer este viernes en la sede de Cepyme, es un programa para empresas industriales a las que se les hace una asesoría a través de una serie de consultoras para diseñar una hoja de ruta. "Se trata de hacerles a las pymes un traje a medida para su digitalización", ha precisado.

Estas asesorías están subvencionadas en un tercio por el Ministerio, otro por el Gobierno y el último tercio lo pagaría la empresa afectada. Además, de forma complementaria, el Gobierno central ha sacado una línea de financiación para la implementación de estos proyectos y el Ejecutivo aragonés también saca subvenciones a fondo perdido para ellos.

"La idea es que en dos o tres años podamos tener un centenar de proyectos ejemplarizantes de Industria 4.0 que puedan servir de espejo a muchas empresas". A través de la citada web 'aragonindustria40.es' ya se pueden empezar a conocer esos ejemplos de éxito de pymes que acceden a la revolución industrial.

ASESORÍAS

El centro de referencia en Aragón para la realización de las asesorías subvencionadas en parte por el Ministerio y por el Gobierno aragonés es el ITAINNOVA. El consultor de Innovación y Tecnología del Instituto Tecnológico, Alfredo Gómez, ha reconocido que llevan "mucho tiempo" trabajando en ayudar a las empresas a implantar proyectos y desplegar las tecnologías de la Industria 4.0.

"A consecuencia de este trabajo hemos visto en muchos casos, sobre todo en pequeñas empresas, que es necesario hacer antes una labor de asesoramiento que les ayude a definir aquellos proyectos que pueden tener un impacto mayor en su negocio". Con esta idea ITAINNOVA acudieron al Ministerio, que les acreditó para la realización de los asesoramientos dentro del programa 'Activa Industria 4.0'.