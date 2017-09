(AMP)Oposición, dispuesta a "desalojar" al PP del Ayuntamiento, advierte que moción censura está más cerca "que nunca"

La oposición del Ayuntamiento de Murcia se une para exigir al alcalde de Murcia, José Ballesta, que "se ponga al frente de la lucha vecinal y presente una queja formal a la Delegación del Gobierno pidiendo responsabilidades" por la carga policial de anoche en las vías del tren en Santiago el Mayor, y aseguran que están "dispuestos" a hablar "para desalojar al PP del Equipo de Gobierno", con la moción de censura "más encima de la mesa que nunca".

Asimismo, Cambiemos, PSOE, Ciudadanos y Ahora Murcia han registrado una petición al alcalde solicitándole que les informe "si tenía conocimiento de la carga policial que se iba a llevar a cabo junto al paso de nivel de Torre de Romo-Santiago el Mayor y vías cercanas o si algún servicio municipal habría recibido información al respecto".

Además de que informe de "las acciones que desde este Ayuntamiento se solicitaron a la Delegación del Gobierno, de si en los encuentros y conversaciones con el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, a lo largo del jueves fue informado o trató sobre las cargas policiales que se iban a realizar, así como de las instrucciones que el propio ministro informó que había ordenado a la Policía Nacional".

La oposición le pide también que requiera a la Delegación del Gobierno para que "cesen inmediatamente las acciones de represión" de los vecinos "que, pacíficamente, reclaman el soterramiento integral del tren y la no construcción de un muro que divida Murcia".

Tras condenar "enérgicamente" la actuación policial, que tachan de "desmedida e injustificada", los concejales de Cambiemos Murcia, Ciudadanos, PSOE y Ahora Murcia, Sergio Ramos, Mario Gómez, Susana Hernández del PSOE y Alicia Morales, respectivamente, han adelantado que asistirán a la concentración prevista para este viernes, a las 20.00 horas, en el paso a nivel de Santiago el Mayor, y al resto de movilizaciones que convoquen, sopensando, incluso, colocarse "en medio" de las vías, algo que el mismo ministro recordó "es ilegal y atenta contra la seguridad" de los ciudadanos. "Estaremos donde decidan los vecinos", ha apostillado Hernández.

Al respecto, el edil de Cambiemos, ha indicado que el delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, "debe dimitir de manera urgente". Una petición a la que se suman las distintas formaciones políticas, que condenan, por otro lado, el comportamiento y las declaraciones del ministro en Murcia, "ha quedado claro para qué vino, para reprimir las protestas pacíficas de cientos de personas, y que cuando no les quedan razones recurren a la violencia; no vamos a permitir que se utilice el miedo ni que se criminalice al movimiento vecinal".

En rueda de prensa, los concejales han intervenido, paso a paso, para exponer sus quejas ante el suceso de anoche, que han tachado de "esperpento". El primero de ellos, Mario Gómez, ha asegurado que el alcalde es "cómplice" de esas actuaciones "y de no dar la cara, esconderse, y no solucionar el problema que viene de atrás", porque esos vecinos "solo defienden la unión del municipio".

Desde Cambiemos Murcia, Sergio Ramos ha culpado también a Ballesta de lo sucedido, lamentando "que aún no haya condenado la carga desproporcionada de la Policía", así ha opinado que el alcalde "ha dejado de representar a los vecinos" y que "cada vez está más lejos de lo que piden y más cerca de su partido, por ello debería dejar de ser alcalde". A su parecer, "sobran razones para la moción de censura".

Mientras que Alicia Morales, de Ahora Murcia, ha añadido que lo ocurrido certifica el "fracaso de gestión del Gobierno del PP, han demostrado no ser capaces de gestionar este problema sin recurrir a la violencia".

Tras lamentar que mientras ocurría el desalojo, el alcalde estaba en una fiesta, "en la política de propaganda y de anuncios, como suele", Morales ha anunciado que su formación está dispuesta "a cualquier incitativa que suponga el desalojo del PP del Gobierno del Ayuntamiento de Murcia porque no merece estar ahí".

Lo ocurrido es "una gota más para avanzar en ese camino y Ahora Murcia quiere avanzar en esa línea", ha insistido la edil, avanzado, además, que están estudiando "qué otras medidas se pueden tomar para conseguir tener el soterramiento y detener el muro" y que prevén llevar una iniciativa al respecto al próximo Pleno.

En esta línea, el edil de Cs ha indicado que si se quiere conseguir el soterramiento "es que el AVE entre cuando el soterramiento esté completamente hecho" ya que "nadie garantiza que una vez que el AVE llegue por las vías provisionales, el soterramiento sea secundario y las obras se eternicen".

Susana Hernández del PSOE ha lamentado que Ballesta no haya tomado la incitativa de presentar un comunicado conjunto con la oposición para condenar los hechos, "que es quien debería ser el que encabezara las protestas", basta de palabras, ha enfatizado, para subrayar que "siempre han estado y estaremos dispuestos a hablar para desalojar de manera inmediata al PP del Gobierno local".

Sobre esto, Mario Gómez ha señalado que los grupos están hablando sobre ello; concretamente ha indicado "ellos lo están planteando, y como todo en política es debatir, hablar y trabajar en beneficio de los ciudadanos" pero "no se puede consentir un Gobierno que no actúe y no se ponga a la cabeza en la defensa de los intereses de los ciudadanos". Pero, ha apuntado, "la moción de censura lleva aparejado más cosas, lleva consigo la presentación de un programa y un presupuesto".

Finalmente, los ediles han insistido en que "la carga policial" podía haberse evitado, y que "se podrían haber tomado otras medidas, preventivas", como que los agentes hubieran evitado la ocupación de las vías acudiendo antes del inicio de la manifestación.