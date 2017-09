Cataluña. el gobierno advierte a colau de que será “responsable de sus actos” al facilitar la participación en el 1-o

15/09/2017 - 15:10

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió este viernes a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que "será responsable de sus actos" si cumple el acuerdo que ha rubricado con el Gobierno catalán para facilitar la participación en el referéndum de autodeterminación anunciado para el próximo 1 de octubre.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el también ministro de Educación, Cultura y Deporte avisó de que "se estudiará" el pacto entre el Consistorio de Barcelona y el Gobierno autonómico "para ver qué tipo de acuerdo es ese y qué responsabilidades pueden derivarse del mismo".

"En política y en la vida cada uno es responsable de sus actos", alertó Méndez de Vigo, que dijo a Colau que "o se está con la ley o en contra de la ley". "No se está a medias, no se dejan las llaves y 'yo no quiero saber nada'. Esa es una actitud de poco fuste", valoró.

A su juicio, esta actitud enlaza con la de Podemos a nivel nacional, a cuyos votantes se dirigió directamente para recomendarles "tomar buena nota" de su posicionamiento ante un hecho que "evidentemente es un desafío secesionista y una vulneración del Estado de Derecho". "¡Tomemos nota todos!", remachó.

(SERVIMEDIA)

15-SEP-17

MFN/gja