Los bomberos continúan buscando la vaca huida en Burriana, que volvió a fugarse tras ser localizada

15/09/2017 - 15:42

La huida de la vaca de Burriana, contada al minuto y con humor en un perfil de Twitter

CASTELLÓN, 15 (EUROPA PRESS)

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón continúa buscando la vaca que se escapó de un recinto taurino de Burriana (Castellón) durante las fiestas de la Misericordia, la cual volvió a fugarse este jueves tras ser localizada.

El animal fue avistado por un dispositivo terrestre movilizado en su búsqueda, que empleó un dron en estas tareas. Sin embargo, cuando el propietario de la vaca y varios mansos se acercaron a la zona para poder apresarla, ésta comenzó a correr y se marchó del lugar.

En el día de hoy se mantiene el dispositivo para apresarla con una dotación de bomberos y un dron, según fuentes del Consorcio de Bomberos.

Esta huida de la vaca, 'Rebeca', tiene ya su relato, al minuto y con humor, en Twitter con el perfil La Vaca Rebeca, que narra desde la primera persona las supuestas peripecias de la vaca en su viaje a la libertad.

En esta cuenta, la vaca, que no para de agradecer los numerosos apoyos recibidos en redes sociales y a la que algunos internautas y entidades ofrecen simbólicamente asilo político en otras comunidades, confiesa estar ya cansada: "Apenas me sujetan ya mis patas. He corrido demasiado y tengo sueño. Sé que en unas horas seré vuestra".

#CORREREBECA

Bajo el hashtag #CorreRebeca, pide que cuando la encuentren le miren a los ojos: "Y veréis mis preguntas, mi temor, el recuerdo de mi madre y tal vez lágrimas de leche. Cuando me encontréis, acariciadme un poco. Estaré asustada. Sola. Muy cansada. Dolorida y hambrienta. No os haré daño. Si mujo es para deciros que he sido feliz. Libre".

No obstante, y pese a este pesimismo que hacía patente en sus publicaciones del jueves --cuando fue localizada y posteriormente perdida de nuevo-- Rebeca sigue huida una jornada más.

La res ha lanzado, llena de ironía, preguntas sobre su incierto futuro a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A la Guardia Civil le pregunta: "Si me entrego, ¿acabaré en un estofado? ¿Pueden asegurarme inmunidad? Muuuuuuchas gracias". Del mismo modo se dirige a la Policía Nacional para comunicar su situación: "Estoy huyendo. Y soy inocente. Me persigue un dron. Me achuchan cabestros. ¿Algún negociador de guardia?".

Asimismo, ha lanzado una votación para que sus seguidores decidan entre dos opciones: que me atrapen, si pueden; o un negociador ya.

Ante las sugerencias de algunos usuarios, la vaca manifiesta que quiere hablar con un negociador y que sus condiciones para entregarse son claras, un helicóptero y un prado en la India, donde las vacas son animales sagrados.

De hecho, ha colgado la foto de un cartel que señala el camino hacia ese país que acompaña con un mensaje: "Emprendo camino. Gracias por los apoyos. Me habéis tocado el corazón". Eso sí, advierte a sus seguidores de que va por el arcén y les pide cuidado: "Recuerden que en metro y medio cabe una vida. La mía".

Como lección, invita a sus seguidores a reflexionar sobre su periplo: "Si comprendéis por qué huyo, hacedlo también con las personas que sólo quieren vivir. Como yo".