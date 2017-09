(ampliación) cataluña. el gobierno considera “un sarcasmo” la petición de diálogo de puigdemont

15/09/2017 - 15:50

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, tildó este viernes de "añagaza" y "un sarcasmo" la petición de diálogo del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en aras a pactar el referéndum de autodeterminación y le advirtió de que solo se puede hablar "de lo que uno es competente".

Así lo expresó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntado por la carta que Puigdemont, junto al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha remitido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para mantener un "diálogo abierto y sin condiciones".

"Realmente es un sarcasmo", opinó Méndez de Vigo, antes de considerar que resulta una "añagaza" que "a estas alturas del curso", tras una "desobediencia palmaria y continuada", el presidente de la Generalitat de Cataluña pretenda dialogar.

Además, aseguró que al Palacio de La Moncloa aún no ha llegado esa misiva. "Me gustaría hablar de cosas de las que veo, de la carta he visto el anuncio", declaró cuando se le preguntó si el presidente del Gobierno responderá a este escrito en el que Puigdemont reclama diálogo.

Remarcó que el jefe del Ejecutivo "siempre" ha estado dispuesto a dialogar "de aquello de lo que es competente" y avisó a los independentistas de que "sin respetar la ley, no hay democracia". Así las cosas, reclamó al presidente de la Generalitat que recupere "la cordura".

"ENGAÑAR A LA GENTE"

Asimismo, pidió a Puigdemont no utilizar este tipo de "añagazas" para "intentar engañar a la gente", escudándose en que "dialogar es hablar" y "de lo único que quieren hablar es de que este referéndum se haga en determinadas condiciones para que sea vinculante y legal". "Y ya les hemos dicho que no, no solo en público, sino también en privado", apostilló.

"Ya lo sabe todo el mundo, saben que ese referéndum es ilegal y el presidente del Gobierno por su propia voluntad no puede convertir algo ilegal en algo legal y es que no le corresponde", expuso, para a continuación insistir en que el derecho de secesión no está contemplado en la Constitución ni en ningún Estado de nuestro entorno.

"El Gobierno va a preservar la concordia porque es el Gobierno de todos y no quiere debilitar más el equilibrio social maltrecho por esta fractura", aseveró Méndez de Vigo, para a renglón seguido hacer solicitar a los españoles "confianza en la fuerza de la democracia" frente al 1-O.

Méndez de Vigo dijo con firmeza que "ni un euro de los catalanes irá a un referéndum ilegal" y defendió que con el mecanismo de control de pagos de la Generalitat aprobado por el Consejo de Ministros se están defendiendo "los derechos de todos los catalanes a que su dinero no se gaste en beneficio de algo que solo quiere una minoría".

"Vamos actuando según los acontecimientos, pero con la confianza de que la fuerza de la democracia impedirá un referéndum ilegal el 1 de octubre", señaló el portavoz del Gobierno, que concluyó diciendo que "los hechos consumados suelen traducirse en hechos consumidos".

