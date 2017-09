La Diputación de Alicante opina que una tasa turística sería "injusta" y restaría "competitividad" al sector

15/09/2017 - 17:12

El vicepresidente y diputado de Promoción Turística en la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, ha opinado este viernes que la implantación en la Comunitat Valenciana de una tasa turística es "una medida injusta" y ha indicado que "restará competitividad al sector y lastrará la economía de la provincia".

ALICANTE, 15 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Dolón se ha referido así a la aprobación en las Corts Valencianes, durante el pleno del Debate de Política General, de la implantación de una tasa turística planteada por Podemos que ha contado con el apoyo de Compromís y de cinco diputados no adscritos --los cuatro ex de Cs y la ex de Podemos--, frente a la abstención de PSPV y Ciudadanos y el rechazo del PP.

"Ahora es momento de apoyar al sector y de poner en valor nuestra marca turística, no de aplicar más cargas impositivas que, sin duda, reducirán el atractivo de nuestro destino", ha continuado Dolón, que ha afirmado que "lo que el Consell debería hacer es solventar los problemas y atender las demandas que vienen planteando los hoteleros y no generarles más dificultades".

Asimismo, el diputado provincial ha criticado que el Consell impulse decisiones de forma "unilateral sin escuchar la opinión de los empresarios del turismo, de los municipios y del resto de actores implicados".

"La provincia de Alicante aporta más de 50% de los ingresos turísticos de la Comunitat Valenciana y no se pueden tomar decisiones sin tener en cuenta la opinión de los representantes de la Costa Blanca", ha puntualizado y ha indicado que ese tipo de medidas "no pueden salir adelante sin contar con el consenso de aquellos que van a resultar directamente afectados por las mismas".

Finalmente, Dolón ha recordado: "La Costa Blanca es un destino de referencia internacional por el que hemos trabajado durante más de treinta años y que es fruto del esfuerzo personal y económico de muchos empresarios a los que, desde el Patronato Provincial, hemos apoyado, escuchado y ayudado. Es por ello que, desde el organismo provincial plantaremos cara a cualquier medida que pueda frenar el desarrollo de un sector cuyo peso es fundamental para la economía, no sólo de la provincia sino también del resto de la Comunitat".