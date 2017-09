Noguera inicia una ronda de contactos con entidades del tercer sector social de Palma

15/09/2017 - 17:45

El alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha iniciado este viernes una ronda de contactos con los colectivos y entidades del tercer sector social de Palma, que ha comenzado con una visita a Can Gazà.

PALMA DE MALLORCA, 15 (EUROPA PRESS)

Tras la visita de hoy, seguirán otros encuentros con entidades como Mater Misericordiae, Asprom, Amadiba, Fundación Nazaret, Naüm, EAPN-Red para la Inclusión Social y el Patronato Obrero, entre otros.

El objetivo es conocer la labor que desarrollan y las necesidades que puedan tener para mejorar la colaboración del Ayuntamiento de Palma a través de diferentes proyectos.

En este sentido, desde el Ayuntamiento han reafirmado su "compromiso" con las entidades del Tercer Sector Social y han avanzado que continuarán esta tarea en 2018 ampliando el trabajo del área de Bienestar y Derechos Sociales con el trabajo comunitario en los pueblos y barrios de Palma.

En la visita de este viernes, el alcalde ha ensalzado la labor del instituto contra la exclusión social de Can Gazà como "generador de segundas oportunidades".

Noguera y la concejal de Bienestar y Derechos Sociales, Mercè Borràs, han visitado Can Gazà, en el Secar de la Real, y el Taller Marginàlia, en el polígono de Can ValeroLes han acompañado el presidente de Can Gazà, Jaume Mateu y Martí, y el síndico general, Jaume Santandreu, que les han mostrado los espacios de la casa y los departamentos del Taller, además de explicar los programas que se llevan a cabo.

El alcalde ha agradecido a sus responsables el "trabajo constante y silencioso". "Sois un ejemplo y un orgullo para esta ciudad", ha dicho el alcalde.