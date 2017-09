Participa pide la publicación de las declaraciones de bienes de todo el personal directivo de libre designación

15/09/2017 - 18:02

El Grupo de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense ha alertado de la "total chapuza" del portal de transparencia municipal a la hora de publicar las declaraciones de bienes y actividades y ha pedido que se publiquen todas las relativas al personal directivo de libre asignación.

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

Según detalla Participa en un comunicado, la formación denunciaba hace unos días que, por ejemplo, no existía ninguna información patrimonial sobre los tres ediles de Ciudadanos o del actual portavoz municipal del PP, Beltrán Pérez. "Esta situación ha cambiado, aunque ninguno de estos cuatro ediles han cumplimentado con la obligación legal de hacer público su patrimonio en 2016", añade.

"Aunque se han solucionado algunos de los fallos que denunciamos, la información que sigue ofreciendo el Ayuntamiento está totalmente incompleta y sigue sin publicarse nada de 2017 y ya estamos a mediados de septiembre", ha señalado Julián Moreno, que también ha exigido al Gobierno de Espadas que actualice los modelos para realizar las declaraciones, ya que además de conocer la participación en sociedades de cualquier alto cargo o responsable político, se conozca el resultado del impuesto de sociedades de dicha empresa.

En esta ocasión, las exigencias de Participa Sevilla se centran en la falta de información sobre parte del personal directivo de libre designación en las empresas municipales y organismos autónomos del Ayuntamiento de Sevilla. "No nos olvidemos que esta información debería ser pública según el acuerdo plenario de abril de 2008 y por la nueva ordenanza de transparencia", ha señalado Moreno.

Participa trasladará esta exigencia a la próxima Comisión de Ruegos y Preguntas, ya que, además, estas declaraciones son una "herramienta fundamental para prevenir cualquier tipo de enriquecimiento ilícito o beneficio personal motivado por la gestión política de la ciudad".

"Necesitamos vacunas como estas para impedir que se repitan los numerosos casos de corrupción de los últimos años", ha manifestado Moreno, que no se olvida de la importancia de destacar que todas las personas que se encuentran en la administración pública trabajan por y para la ciudadanía. "El único sentido que tiene una administración pública es dar servicios a la ciudadanía. Por lo que la transparencia en este aspecto debe ser radical, debe ser total. Apostamos por paredes de cristal en las instituciones", según el también diputado provincial.

Por otro lado, en su proceso de revisión del portal de transparencia municipal Participa Sevilla también ha encontrado un documento "de dudosa credibilidad" sobre las retribuciones que tuvo en 2016 el gerente de Tussam, Rubén García Lancharro, que ascendieron a 82.881,41. "Si estas retribuciones son en exclusiva de Tussam, estaría cobrando 20.000 euros más que el propio alcalde y, por tanto, incumpliendo el acuerdo de investidura por el que ningún directivo municipal podía cobrar más que Espadas", afirma.

En este sentido, Participa Sevilla también exigirá en la próxima Comisión de Ruegos y Preguntas el listado de personal directivo de libre designación, la fecha de su designación, así como las retribuciones brutas en 2016 y las previstas para 2017.

"Si el portal de transparencia cumpliera con sus obligaciones, no tendríamos que exigir toda esta información. El Gobierno debe tener una actitud activa para mejorar la transparencia, no solo puede esperar a que se lo pidan otros grupos políticos o la ciudadanía. Esto, es como se dice en el fútbol, no hay que esperar a que te llegue la pelota, hay que buscarla", ha concluido Moreno.