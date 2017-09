Círculo Cultural 'Taurus" defiende "la libertad de los padres" para llevar a sus hijos a espectáculos taurinos

15/09/2017 - 19:02

Enlaces relacionados Gobierno elige a otras dos empresas para construir los prototipos del muro (7/09)

El Círculo Cultural 'Taurus' ha afirmado que su campaña '#Síalosniñosenlostoros' defiende la libertad de elección de los padres con respecto a la educación de sus hijos, así como de la posibilidad de que lleven o no a sus hijos a los toros. De hecho, han asegurado que es un derecho de los padres que "no debe de ser cercenado por grupo alguno".

LOGROÑO, 15 (EUROPA PRESS)

La asociación cultural taurina, a través de una nota de prensa, ha querido salir al paso de varias acusaciones, vertidas principalmente por el Grupo Municipal de 'Cambia Logroño' en el Ayuntamiento de la capital riojana, a raíz de su campaña, que estos días se puede ver algunas marquesinas de la ciudad, en defensa de la presencia de menores en actos y actividades relacionadas con la tauromaquia.

'Taurus' , tal y como ha recordado su vicepresidente, Francisco Alcaide, nació hace cuatro años, para, entre otros fines, difundir la cultura taurina en La Rioja, que es su ámbito de actuación. En este punto, ha dejado claro que para ello "no cuenta con ninguna subvención de las administraciones públicas". Por tanto, ha asegurado que la campaña '#Síalosniñosenlostoros' , así como el resto de actividades que desarrolla, "se sufragan con las cuotas de sus asociados".

En relación a la campaña, el Círculo Cultural ha señalado que surge como "respuesta a los continuos intentos de determinados grupos de impedir la asistencia de menores a los toros, ya sea mediante iniciativas legislativas en el Parlamento de La Rioja o mociones en el pleno del Ayuntamiento de Logroño".

Insisten, en que busca "defender la libertad de elección de los padres con respecto a la educación de sus hijos y la posibilidad o no de que lleven a sus hijos a los toros, siendo este un derecho de los padres que no debe ser cercenado por grupo alguno".

LA ONU "NO PROHÍBE"

Por ello, sobre la afirmación realizada por 'Cambia Logroño' sobre que "no debería estar permitido que los niños accediesen a los toros", hasta el punto de señalar que la ONU "recomienda la prohibición de entrada de los menores de edad a los festejos taurinos", Alcaide ha negado que desde Naciones Unidas se prohíban, sino que "propone considerar a países como Portugal - no España- el no permitir la entrada de menores de 6 años, recomendación que hasta la fecha al no ser vinculante Portugal, no ha aplicado".

De hecho, ha asegurado que el Comité Redactor "no tiene facultad de prohibir, pero tampoco intención de hacerlo". También, ha reseñado que el documento "no está argumentado bajo estudios científicos, sino bajo el constante lobby de las organizaciones animalistas de las regiones sobre las que la ONU redactó la recomendación". "Es más, no existen investigaciones científicas avaladas que reflejen que acudir a corridas de toros siendo menor suponga un daño para el niño", ha añadido el vicepresidente.

Por el contrario, Alcaide ha recordado que el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid encargó en 1999 un informe sobre los posibles efectos psicológicos de la tauromaquia en los niños a profesores de la Universidad Complutense, la Universidad de La Coruña, la Universidad Pontificia de Salamanca y la Autónoma de Madrid. La conclusión del estudio científico "fue claro", ya que señalado que "no se puede considerar como peligrosa la contemplación de espectáculos taurinos por menores".

Por todo ello, el vicepresidente de la asociación taurina ha afirmado que "no existe prohibición alguna ni dentro del ordenamiento jurídico español o comunitario ni dentro de los tratados o acuerdos internacionales suscritos por España que prohíba la entrada de niños a los toros". Además, ha recordado también, que "la tauromaquia es un bien cultural protegido por la legislación española, y teniendo las administraciones competentes la obligación de difundirla y protegerla como al resto de expresiones culturales".

Finalmente, Alcaide ha subrayado que la campaña, '#Síalosniñosenlostoros', "no incumple ninguna norma en materia de publicidad, y que simplemente hace uso de un derecho fundamental que 'Cambia Logroño' quiere arrebatarnos, como es la libertad de expresión". "La misma libertad que a ellos les permite dar una rueda de prensa para expresar una opinión contraria y que nosotros respetamos", ha concluido el vicepresidente del Circulo Cultural.