Cataluña. cospedal: "no vamos a fallar"

15/09/2017 - 19:21

- Pide "salir a la calle" frente al desafío soberanista

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, aseguró hoy que el Gobierno central no va a fallar a los catalanes, a los españoles, a la democracia y a la historia de este país aunque los independentistas estén "provocando constantemente" para que así sea. "Cataluña segirá formando parte de España", prometió.

En su intervención ante la Junta Directiva del PP de Cataluña (PPC), momento que aprovechó para pedir a los ciudadanos de esta comunidad autónoma y a los dirigentes populares que salgan a la calle, "que no se dejen condicionar, intimidar o avasallar" y sigan haciendo sus vidas con "tranquilidad".

"No están indefensos, tienen a una de las grandes democracias del mundo respaldándoles y protegiéndoles", subrayó, antes de pedir a los miembros del PPC que salga a la calle para decir "con más intensidad que nunca que somos mucho más fuertes que la bravuconería separatista que va a acabar más pronto que tarde bajando los brazos ante la democracia".

Para Cospedal, los dirigentes de la Generalitat "que tratan de abanderar de forma tosca y grotesca" el desafío soberanista "sólo están mirando por sus propios intereses". "Esa gente sólo se representa a sí misma y hace mucho tiempo que perdieron el ser los representantes del pueblo de Cataluña", aseveró.

La 'número dos' de Rajoy en Génova hizo especial hincapié en que "quienes se enfrentan al Estado de Derecho, a la ley y a la democracia nunca gana" y prometió que "Cataluña seguirá formando parte de España" y "los catalanes seguirán viviendo en una Cataluña catalana, española y europea".

"PROVOCACIONES"

"Nos ponen a prueba y nos están provocando constantemente, pero no vamos a fallar a los catalanes, no vamos a fallar a los españoles, no vamos a fallar a la democracia y a nuestra historia", prometió la secretaria general de los populares.

Por su parte, el presidente del PPC, Xavier García Albiol, afirmó que la principal misión del partido en Cataluña en estos momentos de "excepcionalidad" tiene que ser "dar voz a los miles y millones de catalanes que desde el silencio y la pluralidad ideológica que lo único que quieren es poder vivir en paz".

Albiol reconoció que el PP catalán "no lo está pasando nada bien", pero aseguró que aún tiene "fuerzas y ganas" para dar la batalla contra quienes dirigen el Gobierno autonómico desde una "realidad virtual". "Quien apuesta contra España, acaba perdiendo la partida", vaticinó.

"Lo que estamos viviendo no es una cuestión de si se permite o no un referéndum, es una cuestión de democracia frente al totalitarismo del Gobierno de la Generalitat", defendió, al tiempo que remarcó la importancia de "seguir unidos" a Ciudadanos y el PSC en la defensa de la libertad.

15-SEP-17

