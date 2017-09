Tomás del Bien presenta su candidatura a dirigir el PSOE de Zamora con la meta de "retirar la Diputación al PP"

15/09/2017 - 20:48

El alcalde de Toro, Tomás del Bien, ha formalizado este viernes la presentación de su candidatura a la Secretaría Provincial del PSOE de Zamora con el objetivo final de "construir un partido fuerte para retirar la Diputación al Partido Popular".

ZAMORA, 15 (EUROPA PRESS)

Del Bien se medirá en las primarias al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, Antidio Fagúndez, quien ya presentó sus credenciales el pasado lunes frente a los militantes.

Tanto uno como otro candidato no descartan la lista de consenso, aunque por el momento ninguno de los dos da pistas. "Antidio y yo somos compañeros de partido, pero también amigos y hablamos casi a diario; nunca vamos a descartar la candidatura de consenso, aunque ahora no toca hablar de eso", ha manifestado Del Bien.

El regidor de Toro ha querido dejar claro que no cuenta con apoyos en la sombra a la hora de presentarse para dirigir el PSOE. "Me presento sin presiones, sin coacciones, de manera libre y convencido. No he ido puerta por puerta para echar cuentas ni hacer cábalas, porque eso no sería moral", ha defendido.

Sobre sus objetivos para el partido, Del Bien apenas ha dado pistas acerca de cómo actuar, aunque sí ha explicado cuál es su fin último. "Nuestro proyecto está centrado en las elecciones municipales de 2019. Tenemos que repetir los buenos resultados obtenidos en ciudades como Toro y consolidar otros también buenos como los de Benavente o Zamora", ha indicado. "El objetivo es plantear una alternativa firme y sólida a las políticas del PP en la Diputación", ha concluido.